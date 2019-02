Ad Arma, tussen Verschijnen en Verdwijnen

Ad Arma, een kunstenaar met een visie, maar ook een twijfelaar en voortdurend op zoek naar ‘wat er verderop ligt’. In 2007 werd hij kunstenaar van het jaar en hij behoort tot de beste kunstenaars van Nederland, maar toch gaat zijn kunstenaarschap niet over rozen.

Ad wil iets toevoegen aan de kunst zonder consessies te doen. Dat is de enige weg, maar het is geen makkelijke. “Ik heb wel eens van die periodes gehad waarin ik dacht mijn God waar ben ik mee bezig. Ik heb al een half jaar geen brood op de plank. Ik ben met dingen bezig die niemand wil hebben maar ze moeten gemaakt worden”. Ondanks de twijfel kan hij leven van de kunst.

Zijn werk is zijn leven. Een ‘Ad Arma’ herken je uit duizenden. Ad Arma heeft door de jaren heen een indrukwekkend aantal tentoonstellingen en projecten verzorgd en dit doet hij nog steeds. In galerieën is hij een graag geziene exposant. Hij geniet bekendheid als één van Nederlands beste kunstenaars. Maar ook op internationaal niveau is hij welbekend en is zijn werk op talloze locaties te zien.

In deze documentaire vertelt Ad vol overgave over zijn kunstenaarschap. We zien hem aan het werk in zijn atelier en tijdens het inrichten van een tentoonstelling in Tiel. In zijn kunstwerken worden diverse thema's centraal gesteld, namelijk het verglijden van de tijd, gedeelde kwetsbaarheid, continuïteit van de verandering, tijd en tijdloosheid, ontstaan en verdwijnen. De melancholie en schoonheid van het bewustzijn. “Wat mij beweegt kan ik niet duiden. Dat op zich, beweegt mij al.”

Ad Arma werkt vooral ’s nachts, omdat hij dan ongestoord bezig kan zijn. Hij is een veelzijdig kunstenaar en maakt grafisch werk, bronzen sculpturen, gouaches, schilderijen, keramisch werk en glaskunst. Hierbij is veelal de onderliggende gedachte dat alles samenhangt, één is.

Een documentaire over het leven van de kunstenaar, gemaakt door Victor DeConinck en Frank Peters.

De documentaire Ad Arma wordt uitgezonden op dinsdag 12 februari vanaf 17.20 uur op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald). Online (terug)kijken kan ook via Uitzending Gemist.