Meldpunt voor drugsgebruik en –handel in Oldebroek

De gemeente Oldebroek lanceert een meldpunt voor drugsgebruik en drugshandel. Met dit meldpunt wil de gemeente het gebruik van drugs (nog) beter in beeld te krijgen en zo ook de handel in drugs aan te pakken.

Signalen van drugshandel of drugsgebruik zijn niet altijd direct merkbaar. Maar misschien ervaren mensen in hun buurt overlast door drugsgebruik of hebben zij een vermoeden dat er in uw straat, wijk of dorp wordt gehandeld in drugs.

Met de komst van het meldpunt kunnen inwoners deze drugsgerelateerde zaken eenvoudiger melden. De meldingen worden gedeeld met betrokken partners, zoals politie en het jongerenwerk. Melding kan worden gedaan via het meldpunt op www.oldebroek.nl. op de betrokkenen en de risico-locaties.

Mensen die liever niet digitaal willen melden, kunnen langs komen bij de Brinkhof in Wezep (Mariënrade 3) of op het gemeentehuis in Oldebroek (Raadhuisplein 1) om het meldingsformulier in te vullen of af te leveren.