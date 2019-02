Hoera het is weekend! En dit is er allemaal te doen

Ook dit weekend is er natuurlijk weer genoeg leuks te doen in de provincie. Heb jij nog geen idee wat je gaat doen? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips weer voor je op een rijtje gezet.

Hardlopers aanmoedigen in Apeldoorn

Gek op hardlopen? Dan kun je dit weekend de hardlopers in Apeldoorn aanmoedigen. Daar wordt namelijk de Midwintermarathon gehouden. Zaterdag wordt bij Kroondomein het Loo de marathon gehouden en op zondag zijn er allemaal verschillende afstanden voor jong en oud.

Signeersessie van Marjolein Bastin in Nunspeet

In Noord Veluws Museum komt dit weekend Marjolein Bastin op bezoek. In het museum is sinds september al een expositie van haar werken te zien. Zaterdagmiddag komt ze zelf langs voor een signeersessie. Neem je boeken, agenda's en kaarten dus maar mee.

Poëzie in de spotlights

Deze week wordt in Nederland de Poëzieweek gehouden. Op verschillende plekken is er van alles te doen deze week. In Nijmegen kun je dit weekend onder meer naar bibliotheek De Mariënburg. Daar wordt zaterdagmiddag een poëtisch en muzikaal programma georganiseerd. Luxor in Zutphen heeft in het kader van de Poëzieweek het Duitse Zebra Poetry Film Festival uitgenodigd. Zijn presenteren die middag een bijzonder filmprogramma.

Weekendje films kijken

In Nijmegen kun je zaterdag en zondag naar Best of the Fest 2019. Tijdens dit jaarlijks terugkerende festival zie je de mooiste, verrassendste en meest bijzondere films die tijdens het International Film Festival Rotterdam worden vertoond. Kijk hier voor het hele programma.

DRU Industriepark in trouwsferen

Op het DRU Industriepark wordt zondag het Trouw Event gehouden. Het is de perfecte gelegenheid om inspiratie op te doen voor je bruiloft. Er is van allerlei lekkers te proeven, er zijn workshops en bezoek informatiestands van locaties.