Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Jan Leijenhorst

Luister hier naar het fragment

Snap i’j 't nog?

"Het is niet mijn broer, maar het is toch de zoon van mijn vader. Ra ra, wie is dat?”

Misschien kent i’jleu disse conferance van Snip en Snap nog wal. Snip en Snap, Willy Walden en Piet Muiselaar, dee waarn in de vieftiger-zestiger jaorn conferanciers dee-t deur ’t hele land optraden en soms zag i’j ze ok op televisie. En daor ken ik ze van.

Dee twee, dee konden der wat van. Mekare op toneel totaal neet begriepen, compleet langs mekare hen praoten. 'Het is neet mien beur, maor toch de zönne van mien vader.' Den enen wil een grap vertellen, een grol, een annekedote, zoas he dat neumpt, een raodsel. Maor den ander begrip dat neet, dén vat het juust heel serieus op en wil wetten hoof of het no precies in mekare zit met den zönne en den vader.

Langs mekare henpraoten, een andere tale praoten, dat gebeurt ons allemaole wal ens.

Karel heft in de woonkamer de taofele mooi edekt. De borden van het mooie servies, dat ze met eur trouwen van zien schoonoolders erkegen hebt, staot op taofel. Hee hef servetjes evouwen en midden op taofel staot twee kaersen. Alles is klaor veur een romantisch, intiem dineetje. De wienglazen könt zo in eschonken worden met de duuren wien den hee vanmeddag nog bi’j de slieteri’je ekoch hef. No is het wachten töt zee thuuskump van eur wark. Hee zut der naor uut. Wat zal ze bliej waen. Hee zol eur ens lekker verwennen met dit romantisch dineetje.

Wet i’j wat, hee zal eur effen bellen, een butjen opwarmen veur het diner. Hee pakt de telefoon en tikt het nummer van het kantoor in waor ze warkt. Hee krig de receptionist en vrög of hee deurverbonden kan worden. Dan heurt hee eur stemme: "Met Francien, waarmee kan ik u helpen?" "Hallo, ik bun het', zegt hee zachte, helemaol in de sfeer van het romantische dineetje, 'ik wil ow effen laoten wetten dat alles veur ons dinetje klaor steet. Kom i’j zo gauw mögelijk thuus.' Zee, nog helemaol in de sfeer van het zakelijke van het kantoor reageert met: 'Jao heur, good, ik hebbe het noteerd.’

Dat gebeurt ons vake, dat wi’j in verschillende talen praot. Totaal langs mekare henpraot. Gewoon umdat den ene zich neet zich in wil laeven in wat den ander probeert te vertellen. Maor veuraf al decht dat den ander toch wal dit of dat zal bedoelen en toch neet het goeie in ’t zin hef.

Dat zie-j in de maatschappi'je vake gebeurn. Actievoerders dee vanuut een hele andere betrokkenheid en met hele andere belangen praot, dan bieveurbeeld de beleidsbepalers. Mensen uut de stad dee een heel andere laefwereld hebt as de leu van het platteland en daorumme heel anders ovver natuur, milieu en dieren denkt en praot. A-j neet dagelijks tussen de beeste laeft endenkt dat alles maakbaor is, dan begriep i’j de boern dee-t neet allene afhankelijk bunt van ’t weer, maor ook van de supermarktketens en steeds wisselende wetgeving.

Ik kom het ok teggen in de karke. Mensen dee-t de biebel laest as een verhalenbook en mensen dee-t de biebel letterlijk nemt. Ze komt met heite heufde en kolde harten teggenovver mekare te staon.

Dat hef alles te maken met luustern. Luuster i’j naor wat der ezegd wordt, of luuster i’j naor wat der bedoeld wordt. En veur luustern naor wat de bedoeld wordt he-j een warm hart neudig, echte andacht veur de ander. Ow verplaatsen in wat den ander bezig hölt. Zoas i’j geerne wilt dat een ander echt andacht veur ow hef en echt naor ow luusterd.

Den golden regel van Jezus: Wat i’j wilt dat ow de mensen doot, Doo i’j dat an eur. Behandel den ander, zoas i’j zelf behandeld wilt worden. Dan praote wi’j neet meer langs mekare hen. Dan wette wi’j ons allemaole breurs en zusters van enen vader.