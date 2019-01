Gemeente Wijchen spreekt afvalverwerker aan op rommeltje

Het college van burgemeester en wethouders schrijft in antwoord op vragen van de lokale partij Kernachtig Wijchen dat de afvalverwerker de klachten serieus neemt, beterschap belooft en een aantal zaken al heeft opgelost.

De lokale partij zegt dat er veel geklaagd wordt door inwoners van Wijchen over de slechte dienstverlening door Dar. Met name in Wijchen-Zuid. De partij trekt aan de bel bij het college omdat ze meent dat het een veilige, kwalitatieve en gezonde woonomgeving van de Wijchenaren in het geding komt als het een rommeltje wordt op straat.

Overstelpt met klachten

De klachten kwamen niet enkel politici ter ore. Het klanten contact centrum (KCC) van Dar zelf werd overstelpt met klachten uit gemeentes in de regio over wijzigingen in de afvalinzameling. Door die wijziging waren er fouten ingeslopen. Omdat het zoveel klachten waren zijn die meldingen niet altijd goed opgepakt.

De gemeente Wijchen blijft met Dar in gesprek om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. En om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen is een evaluatie van de dienstverlening en de verbeteringen daarin afgesproken.

De bekende fouten in de afvalwijzer voor wat betreft restafval, gft, plastic+ en papierinzameling zijn volgens het college opgelost. Mochten daar in de loop van januari nog meldingen bij komen past Dar dit indien nodig direct aan.