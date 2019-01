Honderd of negenhonderd woningen nodig in Nunspeet, wat is waar?

Als we de cijfers van de provincie Gelderland moeten geloven heeft Nunspeet tot 2040 slechts honderd woningen nodig. Dat blijkt uit een rapport Wonen in Balans dat vorige week naar buiten is gekomen. Dat staat in schril contrast met de verwachting van het Nunspeets college van B&W dat uitgaat van zo'n 900 woningen op termijn.

Volgens wethouder Groothuis zit de provincie er flink naast. 'Wij herkennen ons absoluut niet in deze cijfers.' De behoefte aan woningen in Nunspeet is groot. Dat geven ook de woningbehoeftecijfers aan. Zodra er woningen beschikbaar komen is de belangstelling groot. Groothuis begrijpt dan ook niet waar deze cijfers op gebaseerd zijn en zal daarover met de provincie in gesprek gaan.

Het is maar te hopen dat Groothuis de juiste cijfers hanteert, anders kan de woningbouw in Molenbeek nu al stoppen. Niet alleen in Nunspeet is de woningbehoefte groot, maar ook in de aangrenzende dorpen als Oldebroek en Hattem is grote behoefte aan extra woningen.