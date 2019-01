Graafschap-directeur Ostendorp ziet gesprek met supporters zitten

Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp zou het toejuichen als supporters in gesprek gaan met de directie. In de wedstrijden tegen Excelsior en Fortuna Sittard was een spandoek te zien gericht tegen manager voetbalzaken Peter Hofstede, waarna trainer Henk de Jong een oproep deed.

'Ik vind de suggestie van Henk goed', aldus algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp, die hoopt dat een eventueel gesprek duidelijkheid kan verschaffen. De trainer opperde naar aanleiding van de kritiek van supporters het idee om een gesprek te voeren tussen directie en supporters. 'Ik vind in het algemeen dat mensen de vrijheid moeten hebben om hun mening te delen', zegt Ostendorp over de kritiek. 'Maar dat is iets anders dan het er mee eens zijn. De kritiek richt zich nu wel heel erg op één persoon. De selectie is samengesteld door de hele technische staf en ook de directie en de raad van commissarissen hebben ernaar gekeken.' De algemeen directeur bespreekt deze week de mogelijkheden tot een gesprek met de manager voetbalzaken.



Ostendorp geeft aan tijdens de winterse transferperiode een drukke Hofstede te zien en wil niet vooruitlopen op de evaluatie die gepland staat voor februari. 'Dat moment kan ook niet langer op zich laten wachten, want je moet echt bezig met het volgende seizoen', aldus de algemeen directeur, die merkt dat Hofstede zich tijdens deze transferperiode flink inzet voor De Graafschap. 'Hij is in de avonden en in de weekenden druk bezig om de selectie te versterken. Ik zie een technisch manager die zijn best doet voor de club.'