Paardenvleesaffaire: slachterij van Hattem en Doesburgse tussenhandelaar horen strafeis

Het strafproces tegen slachterij Van Hattem uit Dodewaard is dinsdagochtend hervat. De verdachten krijgen vandaag van de officier van justitie te horen welke straf hen boven het hoofd hangt. De verdachten spraken dinsdagochtend in de rechtbank over de grote impact van de affaire op hun privélevens, met onder andere doodsbedreigingen en een stuk gelopen huwelijk.

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de slachterij valsheid in geschrifte en overtreding van de Wet Dieren. Van Hattem zou snippers paardenvlees hebben verwerkt in de producten die als rundvlees waren aangemerkt. Zoals gehakt, maar ook diepvries- en magnetronmaaltijden.

'Onaangename verrassing'

Ook een tussenhandelaar uit Doesburg en een vrieshuis uit Olst staan terecht. De tussenhandelaar uit Doesburg, die bijna wekelijks vlees bij Van Hattem kocht, zei maandag in de rechtszaal nooit te hebben geweten dat er paardenvlees bij de slachterij werd verwerkt. Hij noemde dit een 'onaangename verrassing.' De directeur van de slachterij gaf aan dat dit aan de buitenkant inderdaad niet zichtbaar is, maar dit wel vooraf is gecommuniceerd.

Doodsbedreigingen

Directeur Van Hattem vertelde in de rechtbank ook dat hij bezoek heeft gehad van moslims die hem met de dood bedreigden, omdat in het nieuws kwam dat het niet volgens de islamitische regels geslacht zou zijn. Ook ging hij in de impact van de affaire en het te gronde gaan van zijn bedrijf op zijn privé leven. 'Vijf jaar geleden ging alles kapot. Mijn vrouw is weggelopen.'

Grote impact

De handelaar uit Doesburg vertelde ook uitgebreid over de impact van de affaire op zijn privéleven. 'Ik ben als een crimineel van mijn bed opgepakt, tijdens mijn huwelijksreis in Zuid-Afrika. Ik heb gelukkig wel een goed huwelijk.' Wat de uitspraak van de rechter ook zal zijn, volgens de tussenhandelaar is het kwaad al geschiet. 'Wat u ook beslist, ik ben al veroordeeld door de media. Grote bedrijven zeggen: we doen maar liever geen zaken met jou.'

Maandag zei Van Hattem al in de rechtszaal dat hij spijt had van wat er is gebeurd. 'Paarden slachten is het domste wat ik ooit ben gaan doen', zei hij geëmotioneerd. Het strafproces neemt drie dagen in beslag.

