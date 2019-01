Dit zijn de populairste babynamen in Gelderland

De jongensnaam Lucas en meisjesnaam Julia staan in Gelderland met stip op nummer 1 als het gaat om de meest gekozen kindernamen in 2018. Opvallend is dat kersverse ouders vaak kiezen voor een naam die bestaat uit vier of vijf letters.

Uit de lijst die jaarlijks wordt gepubliceerd door de Sociale Verzekeringsbank blijkt dat deze babynamen ook landelijk het vaakst werden gekozen. In heel Nederland kregen 681 jongetjes vorig jaar de naam Lucas en werden er 799 Julia's geboren. In totaal kreeg Nederland er in 2018 jaar bijna 168 duizend inwonertjes bij.

Wie nog wel wat inspiratie kan gebruiken: dit waren in de 2018 de populairste babynamen in Gelderland:

Jongensnamen

1. Lucas

2. Mees

3. Levi

4. Bram

5. Luuk

6. Sem

7. Milan

8. Noud

9. Jan

10. Daan

Meisjesnamen

1. Julia

2. Tess

3. Anna

4. Sophie

5. Evi

6. Zoë

7. Saar

8. Eva

9. Emma

10. Lotte

Regionale verschillen

De ranglijsten per provincie verschillen onderling nog aardig van elkaar. Zo komt de naam Finn, landelijk op nummer drie in de ranglijst, niet voor in de Gelderse top tien. De koploper onder de jongens, Lucas, komt zelfs helemaal niet voor in de top tien van Noord-Brabant, Drenthe, Overijssel en Groningen.

De landelijk populaire meisjesnamen Mila en Sara komen in Gelderland ook niet terug in het rijtje met populairste namen. Zeeland is, net zoals in eerdere jaren, de meest opvallende uitschieter. In de top tien van de kustprovincie staan een aantal traditionele jongensnamen als Jan, Cornelis, Marinus en Johannes.

Hier kun je bekijken hoe vaak jouw naam werd gekozen in 2018: