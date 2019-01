Voormalige gevangenis Doetinchem broedplaats voor kleine bedrijven

Als je op het terrein loopt dat vallen de bedrijven bijna niet op. 'Er zitten hier inmiddels vijftien bedrijven, maar we verdwijnen nog een beetje in de grootte van de gebouwen', zegt Suzanne ter Harmsel van De Kabath Vastgoedbeheer. We lopen samen over het terrein en zien achter een raampje iemand achter een computer zitten, verderop is een brommerwerkplaats.

Stadsboerin met moestuinen en restaurant

'En hier komt straks Stadsboerin Ellen Willems', vertelt Ter Harmsel. Willems was de afspraak bijna vergeten en komt aanscheuren in haar auto. Op de achterbank kan haar hond niet wachten tot ie uit de auto mag. 'Hij vindt het hier fantastisch', zegt Willems. En Willems zelf glundert ook.

Ze opent de deuren van haar toekomstige winkel en restaurant. 'Straks ga ik buiten groenten en fruit verbouwen, lopen de kippen te scharrelen en vermaken een aantal varkens zich in de modder.' De producten die Willems gaat verbouwen, worden verkocht in de winkel. Daarnaast gaat ze ook koken met de producten. 'We willen hier straks ook maaltijden maken voor mensen die eenzaam zijn en dan kunnen aanschuiven.'

Bekijk hier de reportage over De Kruisberg (tekst gaat verder onder de video):

Willems woont aan de andere kant van de bossen. 'Dit is echt een mooie plek. Ik wil mensen graag laten zien dat sla niet gewassen in een zakje groeit, maar dat het begint met een zaadje. Mensen raken vervreemd van het voedsel en dat vind ik jammer.'

Naast stadsboerin Willems zit Ben Menting met zijn communicatiekantoor in de villa van de voormalige gevangenis. 'Ik zat hier als één van de eersten en dan is dit gebouw best wel groot. Ik ben blij dat er nu meer bedrijven komen.' Menting geniet iedere dag weer van de omgeving. 'Ik kijk hier uit die prachtige grote ramen uit op de bossen en de vogels die hier rond vliegen. Prachtig.'

'Het kan zomaar voorbij zijn'

De ondernemers hebben allemaal heel verschillende bedrijven, maar toch hebben ze allemaal één doel. Ze willen een succes maken van de Kruisberg. 'Van zout strooien, tot borden plaatsen tot de voorbereidingen op de open dag. Iedereen draagt zijn steentje bij', zegt Ter Harmsel.

Hoewel iedereen ontzettend enthousiast is over de locatie, kan het allemaal zomaar voorbij zijn. Het gaat namelijk allemaal om een tijdelijke invulling. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de Kruisberg namelijk gewoon te koop staan. 'Dat maakt het ook extra leuk, je kunt nu dingen proberen en als het niet werkt kun je er ook heel makkelijk mee stoppen. Daarnaast brengt het een hele leuke dynamiek met zich mee', vertelt Ter Harmsel. 'Ik weet dat het tijdelijk is, maar het wordt zo leuk dat mensen ons hier straks helemaal niet meer kwijt willen', lacht Ellen Willems.

De bedrijven die er nu zitten zijn bijna allemaal gevestigd in de oude gebouwen. Het gebouw waarin de gevangenen zaten staat nog leeg. Maar ook hier zijn plannen voor. Prison Escape zou zomaar een extra attractie kunnen worden. Je als gevangene laten opsluiten en dan door middel van spellen, ontsnappen. 'Maar daar moet de gemeente een besluit over nemen', zegt Ter Harmsel.

In gesprek met de buurt

De afgelopen jaren heeft de buurt veelvuldig aan de bel getrokken toen ze overlast ondervonden toen in de Kruisberg vluchtelingen werden opgevangen. 'We hebben nu regelmatig contact en leggen alle plannen voor aan de buurt', aldus Ter Harmsel. Een buurvrouw bevestigd dat er gesprekken zijn maar wil er verder niets over kwijt. Om inwoners van Doetinchem te informeren over de gang van zaken op de Kruisberg is er komende zaterdag een open dag.