Raad Lochem akkoord met recreatie in buitengebied; buurt stapt naar Raad van State

'Ik ben blij dat de raad na twee jaar discussie eindelijk ja heeft gezegd tegen de wijziging van het bestemmingsplan', zegt ondernemer Kuijper. Hij heeft al een eerste slok van een biertje op om het te vieren. 'Maar ik weet dat de buurt naar de Raad van State stapt en dus zijn we er nog niet. Maar ik denk dat ons plan ook bij de Raad van State in stand blijft.'

De buurt denkt daar anders over. 'De manier waarop de gemeente dit doet is onbegrijpelijk', zegt buurman Jan Jansen. 'Iets dat illegaal is begonnen en waar we zoveel overlast door is ervaren nu legaliseren.' Wilfred Ossewaldt sluit zich daar bij aan. 'Ik ben longpatiënt en op het terrein van Kuijper stonden ook afgelopen weekend weer vuurkorven. Als die rook er is, dan kan ik gewoon niet op mijn erf zijn.'

De gemeenteraad vond het een ingewikkeld dossier. Verschillende amendementen kwamen twee weken en geleden en ook vanavond weer op tafel. Maar uiteindelijk is het plan van het college in meerderheid aangenomen.

Het plan

Er wordt al jaren gesproken over de ondernemer aan de Klein Dochterense Schooldijk. Het college van burgemeester en wethouders wil de woonbestemming die op het perceel ligt veranderen in een recreatieve bestemming voor 8 recreatie-eenheden. De woning die op het perceel ligt wordt dan een bedrijfswoning.

In het verleden had de ondernemer al diverse vormen van recreatie op zijn erf. De afgelopen jaren is er al meerdere keren gehandhaafd en zijn er ook boetes uitgedeeld. Mediation tussen de initiatiefnemer en de buurt heeft niets opgeleverd.

Zie ook: