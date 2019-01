Krijgen we wel of geen sneeuw?

Dinsdag, woensdag en donderdag sneeuw of helemaal niet? Meteorologen van MeteoGroup in Wageningen kunnen het winterweer voor deze week maar moeilijk voorspellen: 'Het wordt een kwakkelweek', zeggen ze.

Er trekken deze week geregeld lagedrukgebieden en fronten over Frankrijk, waar wij een winters graantje van mee kunnen pikken. Eerst krijgen we vooral regen, maar in de loop van dinsdagavond kan een deel van die regen veranderen in sneeuw.

Woensdag is de kans op sneeuw op de meeste plekken het grootst. 'Hoeveel er gaat vallen en wanneer is afwachten, maar het kan vrij makkelijk wit en glad worden', zegt weerman Jordi Bloem van MeteoGroup. Ook voor donderdag is de kans op sneeuw reëel.

Kwakkelweken

In dit soort 'kwakkelweken' is het volgens MeteoGroup belangrijk op de dag zelf weerberichten goed in de gaten te houden. 'We gaan zien of de neerslaggebieden ons echt gaan bereiken en of de wind meewerkt.'

Komende nacht liggen de temperaturen in de provincie rond de -3 graden. Dinsdag is het ongeveer 4 graden boven het vriespunt en het blijft droog. 'Heel aardig winterweer', aldus Bloem.