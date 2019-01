Directeur slachthuis in rechtszaal: 'Paarden slachten is het domste wat ik ooit ben gaan doen'

Het strafproces neemt drie dagen in beslag. De bedrijven zouden hebben gefraudeerd met paardenvlees. Ook zou er vlees als halal zijn verkocht, terwijl het niet volgens de islamitische regels werd geslacht.

Bekijk hier de reportage over de rechtszaak. De tekst gaat verder onder de video.

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hen valsheid in geschrifte en overtreding van de Wet Dieren. Van Hattem zou snippers paardenvlees hebben verwerkt in de producten die als rundvlees waren aangemerkt.

'Ook wel eens een pony'

'Er kwamen mensen met koeien, schapen en geiten voor de slacht bij ons. Die mensen hadden ook wel eens een pony. Zo is het gegaan', verklaarde Van Hattem in de rechtszaal. De dieren kwamen volgens de directeur in dezelfde slachtlijn en koelcel terecht, maar werden wel apart uitgesneden.

De directeur probeerde uit te leggen hoe de productie in zijn bedrijf tot stand komt. Zijn advocaat liet zelfs een filmpje zien van het productieproces. 'Van Hattem vlees expert in exquis vlees,' luidt de laatste zin.

'Ik word emotioneel als ik dit filmpje zie', zei Van Hattem die vervolgens zijn bril afnam en met een zakdoek door zijn ogen veegde. Hij vindt 'dat de autoriteiten zijn bedrijf kapot hebben gemaakt.' Daarom zegt hij blij te zijn bij de rechter te zitten om zijn verhaal te doen.

'Onaangename verrassing'

Naast directeur Van Hattem kwamen drie getuigen aan het woord. De tussenhandelaar uit Doesburg, die bijna wekelijks vlees bij Van Hattem kocht, zei nooit te hebben geweten dat er paardenvlees bij de slachterij verwerkt werd en vergeleek de zaak met de moord op Marianne Vaatstra.

'Pas na jaren werd de moordenaar van Marianne Vaatstra opgepakt. Het was in die tijd helemaal niet normaal om DNA-onderzoek te doen. Achteraf hadden we testen moeten doen, maar daar is toen nooit over nagedacht.'

Dinsdag komt het OM met een strafeis. Het woord is dan ook aan de advocaten van de verdachten.

