Je fiets even snel parkeren bij station Zutphen kan je geld gaan kosten

Om het aantal fietsen tussen het station en het centrum terug te dringen, hanteert de gemeente Zutphen sinds twee weken een nieuwe aanpak. Fietsen die langer dan twee uur geparkeerd staan worden in beslag genomen. Wil je hem terug? Dan kost je dat 25 euro.

Ondernemer Vinnie Botschuyver weet er alles van. Hij heeft een eetcafé aan het Stationsplein. Op zijn terras is het zomers dweilen met de kraan open. 'Het staat hier dan iedere keer ramvol met fietsen.' Ook al verplaatst hij ze regelmatig, ze komen net zo hard weer terug. 'Dat maakt het er niet aantrekkelijk op voor toeristen om hier te gaan zitten.'

Grote vangst

Samen met andere ondernemers kaartte hij het probleem aan bij de gemeente, die nu fietsen in beslag neemt. Eerst hebben BOA's twee weken stickers geplakt om te waarschuwen. Sinds 14 januari worden de fietsen ook daadwerkelijk verwijderd. Na één week stond de teller op 103 fietsen en vier scooters. De scooters werden snel opgehaald. Van de fietseigenaren heeft nog niet eens de helft zich gemeld.

Gratis fietsenstalling

Wat veel mensen volgens Alfred Broeder, BOA coördinator van de gemeente Zutphen, niet weten is dat de ondergrondse fietsenstalling bij het station gratis is. 'Je mag hier tien dagen gratis parkeren.' Broeder hoort alleen vaak dat mensen dit geen handige plek vinden. 'Voor sommigen is het een struikelblok dat je met de fiets de trap op en af moet.' Voor mensen die slecht ter been zijn is er ook een lift aanwezig in het stationsgebouw.

De poort van Zutphen

De ondernemers in het stationsgebied zijn in ieder geval blij met de nieuwe aanpak. 'Je merkt echt dat er in de afgelopen twee, drie weken minder fietsen komen te staan', aldus Botschuyver. De mensen op straat reageren volgens Broeder ook enthousiast op het resultaat. 'Het station is eigenlijk de poort van de gemeente Zutphen, en die willen we representatief houden natuurlijk.'