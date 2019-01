Vanaf zondag 3 maart in theaters door het hele land (in de provincie Gelderland in Zevenaar, Tiel, Barneveld & Ede): de musical Oorlogsgeheimen, naar het boek van Jacques Vriens.



Zie voor de agenda de website van Stichting Oto

Jeugdvoorstelling Oorlogsgeheimen

Het is 1943. Het Zuid-Limburgse dorp waar de elfjarige Tuur woont, is bezet door de Duitsers. Tuur en zijn buurmeisje Maartje vinden dit in het begin wel spannend. Maar langzaam maar zeker komen de kinderen erachter dat de bezetters in staat zijn tot de ergste dingen. De volwassenen proberen zoveel mogelijk voor hen geheim te houden: de Engelse piloot die op zolder verstopt zit, wie de Duitsers helpen (zoals hun eigen meester) en wie in het verzet zitten. Maar op een dag vertelt Maartje aan Tuur dat zij zelf ook een groot en gevaarlijk geheim heeft.

Tuur denkt vaak terug aan de oorlog. Aan zijn buurmeisje Maartje. En het grote geheim…