EHBO? Co (79) en Annie (81) staan al 50 jaar vrijwillig voor je klaar!

Co en Annie Zeldenthuis, respectievelijk 79 en 81 jaar oud, meldden zich in oktober 1968 aan als vrijwilliger bij het Rode Kruis. Ze bleven elkaar en het Rode Kruis al die jaren trouw en werden ingezet op talloze evenementen. 'Iets betekenen voor een ander, dat is waar het om gaat', zegt Annie. 'Ja, het is heel prettig werk, je maakt zulke geweldige evenementen mee', vult Co aan.

'Menig keer kwamen ze even terug van een vakantie op de Camping in Hattem om bij een evenement een EHBO dienst te draaien', zegt Lenie Quint, bestuurslid Zelfredzaamheid Evenementen van het Rode Kruis. 'We zijn echt ontzettend trots op dit duo', gaat ze verder.

Co en Annie waren lange tijd actief op de afdeling Rheden-Rozendaal. Tien jaar terug stapten ze over naar de afdeling Veluwezoom. 'We kunnen nog steeds beroep op ze doen, ze staan altijd klaar', aldus Quint. Daar bleef het niet bij. Cor gaf ook jarenlang EHBO-cursussen aan vrijwilligers van het Rode en Oranje Kruis. Annie zorgde ondertussen voor de geldigheid van de diploma's binnen de afdeling.

'Wens vervuld'

Binnenkort komt er een einde aan de vrijwillige inspanningen van het echtpaar. De droom van Co en Annie om 50 jaar in dienst te zijn, is namelijk vervuld. Daarom zijn ze van plan om in mei van dit jaar af te zwaaien. 'We zullen het wel missen', zegt Annie. 'Ik ben bang dat ik het heel erg ga missen', besluit Co.