Nieuw bij Omroep Gelderland: de SteenGoed Challenge

Om leegstaande panden of vervallen plekken in dorpen en steden een nieuwe invulling te geven is de SteenGoed Challenge georganiseerd. Met deze challenge brengt de Provincie op een innovatieve manier leegstaande locaties en plannenmakers bij elkaar om een nieuwe bestemming gericht op het gebouw en de omgeving versneld tot stand te laten komen.

Gebouwen met een rijk verleden, maar zonder toekomst krijgen een gezicht door de verhalen te delen van de mensen die er woonden of werkten, de beleving van omwonenden in beeld te brengen en de omgeving waar het gebouw al vele jaren onlosmakelijk deel uitmaakt. Het unieke en historische karakter van leegstaande gebouwen komt zo weer tot leven.

Challenge

De SteenGoed Challenge is een uniek initiatief van de Provincie Gelderland om met hulp van burgers, eigenaren, gemeenten en marktpartijen beeldbepalende locaties in dorpen en steden een nieuw perspectief te geven. De SteenGoed Challenge daagt Gelderlanders uit om een leegstaand gebouw in hun eigen omgeving aan te dragen voor een nieuwe duurzame toekomst.

Selectie

Het tv-programma laat het gezicht van leegstaande gebouwen zien met daarbij de weg naar behoud en herbestemming. Tijdens de SteenGoed Challenge 2018 zijn drie leegstaande gebouwen geselecteerd om in de spotlight te staan. Daarbij volgen we hoe de nieuwe bestemming tot stand komt. Welk plan wordt gekozen als beste voor een nieuwe bestemming?

Het Juvenaat in Zevenaar: voormalig klooster en school

Kamp Teuge bij Vliegveld Teuge: bunkers vermomd als boerderijen

Coöperatie De Eendracht in Heerde: een boerencoöperatie langs het Apeldoorns kanaal

Nieuwe invulling

We gaan op zoek naar het DNA: dat wat het gebouw onderscheidt van de vele andere gebouwen in de provincie en wat het gebouw waardevol maakt om te behouden voor de generaties na ons. We laten zien welke nieuwe toekomst het gebouw kan krijgen en hoe de betrokkenen daarover denken.

Tijdens de zoektocht brengen we de rijkdom in beeld van de vele leegstaande gebouwen in Gelderland en laten we inspirerende portretten zien van geslaagde transformaties in de provincie. Metamorfoses van gebouwen zoals Luxor Live in Arnhem, Steenfabriek Elden en de IJsselstroom in Zutphen.

SteenGoed Challenge is vanaf zaterdag 2 februari te zien om 17.20 uur bij Omroep Gelderland (daarna ieder uur herhaald). Online (terug)kijken kan ook via Uitzending Gemist.