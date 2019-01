Jurrie Koolhof kreeg nooit de erkenning die hij zocht

Jurrie Koolhof, die op 59-jarige leeftijd is overleden, was een unieke voetballer, maar kreeg nooit de erkenning waar hij altijd naar op zoek was.

De aanvaller begon zijn carrière in het betaald voetbal bij Veendam. Daar viel hij op, omdat hij zo makkelijk scoorde. Vervolgens werd hij in 1981 ingelijfd door Vitesse. De nuchtere Noorderling ging door met waar hij zo goed in was: het maken van vaak prachtige doelpunten. Koolhof had een geweldige traptechniek en voerde in zijn tweede jaar al snel de topscorerslijst van de eerste divisie aan. Dat viel veel clubs op en hij maakte tijdens het seizoen nog een transfer naar PSV.

Alle ballen op doel

De stap naar de top van de eredivisie bleek geen enkel probleem. Onverstoorbaar scoorde hij ook op dat niveau en kort na zijn transfer debuteerde Koolhof zelfs al in Oranje. Bij PSV vormde hij een gevreesd duo met de Noor Hallvar Thoresen. Koolhof stond erom bekend dat hij uit alle posities op doel wist te schieten. Na iedere warming-up liet hij dat ook even zien door vanaf de rand van de spelerstunnel nog een laatste bal feilloos in het net te mikken. Met 22 doelpunten eindigde hij in 1983 als nummer twee op de topscorerslijst. Ook had hij een basisplaats in het Nederlands elftal in de belangrijke uitwedstrijd tegen Spanje, maar omdat Oranje alleen maar verdedigde, kreeg de aanvaller nauwelijks een bruikbare bal. De concurrentie in de aanval was in die jaren enorm met Ruud Gullit, Wim Kieft en Peter Houtman, waardoor Koolhof niet meer werd opgeroepen. Het seizoen erna speelde hij nog beter en was hij op weg om topscorer van Nederland te worden, toen het noodlot toesloeg. Hij liep in een thuiswedstrijd tegen Go Ahead een knieblessure op en uiteindelijk werd hij op de topscorerslijst ingehaald door ene Marco van Basten.

Jurrie Koolhof met Ruud Gullit, Peter Boeve, Gerald Vanenburg, Edward Metgod en Michel Valke bij Oranje. Foto: ANP

Sterke comeback

Daarna volgde een zware periode voor de aanvaller. Telkens als hij terug leek te komen, volgde er weer een terugval. Twee seizoenen lang kwam hij niet in actie en toen hij in de zomer van 1986 weer aansloot bij de selectie van PSV, hield niemand rekening met zijn comeback. Met Ruud Gullit, René van der Gijp, Hallvar Thoresen en Rob McDonald had de landskampioen al een surplus aan aanvallers. Maar in de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Sparta uit draaide het voor geen meter bij PSV, dat met 1-0 achter kwam. En zeer verrassend werd Koolhof toen gebracht als invaller. Een met onwaarschijnlijk effect genomen hoekschop van hem leverde de gelijkmaker op. Daarna was hij niet direct een vaste keuze, maar hij pikte zijn doelpunten weer mee. Zijn definitieve terugkeer was een uitwedstrijd tegen Roda JC, waar PSV met 4-0 won met vier doelpunten van Jurrie Koolhof. Maar in de tweede seizoenshelft kreeg hij minder speeltijd. Wel vierde hij de landstitel met PSV, maar daarna maakte hij een misschien onverstandige keuze door de club te verlaten. PSV won het seizoen daarna alles, inclusief de Europacup 1, terwijl Koolhof met FC Groningen tegen degradatie moest strijden.

Terug naar Gelderland

Daarom keerde hij weer terug naar vertrouwd terrein, naar Vitesse. Daar kwam hij terecht in een soepel draaiend elftal met spelers als John van den Brom, Edward Sturing, Theo Bos en Frans Thijssen. De ploeg werd met vlag en wimpel kampioen van de eerste divisie en stoomde daarna zo door naar de subtop van de eredivisie. Maar de echte scherpte leek er een beetje af bij Koolhof, die geen vaste plaats meer had. Zijn volgende club werd De Graafschap en dat was een warm bad voor de spits. Hij speelde in de ploeg van trainer Simon Kistemaker samen met Peter Hofstede voorin en De Graafschap werd in 1991 ongeslagen kampioen van de eerste divisie. Met twintig doelpunten had hij daar een belangrijk aandeel in. Een jaar later degradeerde de club weer, ondanks negen doelpunten van Koolhof. Terug in de eerste divisie liep het minder goed en Koolhof besloot terug te keren naar de plek waar het allemaal ooit begon voor hem: De Langeleegte in Veendam. Daar beleefde hij zijn laatste jaar als voetballer.

Bedonderd door de routiniers

Jurrie Koolhof begon een carrière als trainer. Eerst in de jeugd bij De Graafschap en later als hoofd opleidingen, toen hij in 1999 opeens zomaar werd neergezet als trainer van het eerste elftal. Dat liep prima, want hij hield De Graafschap in de eredivisie. In 2000 moest hij het opnieuw overnemen toen Rob McDonald werd ontslagen, maar dat was slechts tijdelijk, omdat daarna Gerard Marsman het seizoen afmaakte. In 2001 werd Koolhof dan echt hoofdtrainer. De Graafschap deed het lange tijd heel aardig met een hoofdrol voor de routiniers Peter van Vossen en John van den Brom. In de laatste wedstrijd tegen PSV stelde de club met een knap 2-2 gelijkspel het eredivisieschap veilig. Maar na het seizoen brak de rebellie uit en juist de twee routiniers, met name Van Vossen, gingen klagen over de werkwijze van de trainer, die vervolgens zijn congé kreeg.

Jurrie Koolhof in zijn tijd als trainer bij De Graafschap. Foto: ANP

Miskend als trainer

Zijn ontslag liet diepe sporen na bij Koolhof, die zich als mens heerlijk voelde in de nuchtere Achterhoekse sfeer. Na een periode als assistent bij Emmen kwam er een nieuwe kans als hoofdtrainer. Bij de debutant in het betaald voetbal AGOVV. Koolhof was in zijn element en werkte met succes in het eerste seizoen, waarin vooral jonge talenten tot volle wasdom kwamen met als absolute uitblinker Klaas-Jan Huntelaar, die zelfs topscorer werd van de eerste divisie. Maar in het tweede jaar kwam er kritiek op zijn functioneren en kreeg hij opnieuw een mes in zijn rug, ditmaal van technisch directeur Ted van Leeuwen, die al vroeg in het seizoen bekend maakte dat zijn contract niet zou worden verlengd. Koolhof had dat niet zien aankomen en was woedend, maar maakte het seizoen nog wel af. Na een redelijk jaar bij FC Dordrecht stapte hij over naar MVV, maar daar werden de hoge ambities niet waargemaakt en werd de trainer al in februari ontslagen. Zijn volgende club werd Cambuur, maar ook dat werd geen succes, want weer werd hij de laan uitgestuurd. Koolhof voelde zich zwaar miskend als trainer en ging zich op andere zaken richten.

Trotse vader

Hij kwam terecht in de scouting van FC Groningen en dat bleek hem prima te liggen. Maar ondertussen genoot hij ook van zijn beide zoons, die zich sportief goed ontwikkelden. Wesley als toptennisser, vooral in het dubbelspel. Dean als voetballer bij De Graafschap, de club waar vader Jurrie ook graag was teruggekeerd en ook in beeld was als technisch directeur, maar dat werd hij tot zijn grote frustratie toch niet. Maar hij was veel te vinden op De Vijverberg en bij trainingen, als trotse maar zeker ook kritische voetbalvader. De laatste periode van zijn leven vocht hij tegen ziekte, een strijd die hij nu heeft verloren.

Zoon Dean Koolhof. Foto: Omroep Gelderland

Wat als?

Jurrie Koolhof zal de herinnering ingaan als een aimabel mens en zeer begenadigd voetballer. Een aanvaller met een bijzondere techniek, egoïstisch als een echte spits en onverstoorbaar. De grote vraag is hoe ver hij zou zijn gekomen als hij niet op 24-jarige leeftijd die zware knieblessure had opgelopen. Hij leek rechtstreeks op weg naar de Europese top, want in de tijd was dat de volgende stap voor veel scorende aanvallers uit de eredivisie. Wel blijft het knap dat hij na ruim twee jaar revalideren het toch nog kon opbrengen om terug te keren en daarna heeft de aanvaller nog een mooie carrière uit weten te bouwen en vooral de fans van Vitesse en De Graafschap nog hele fraaie dingen laten zien.