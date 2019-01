Franse fotograaf van internationale allure verhuist voor de liefde naar Eibergen

De Franse fotograaf Grégory Herpe heeft over de hele wereld gezworven. Zijn fotografie bracht hem van Colombia naar Afrika en terug naar Europa. En hij exposeerde overal ter wereld. Nu is hij neergestreken in ons eigen Eibergen. Vanwege de liefde: zijn vrouw uit Winterswijk kon haar geboorteland niet missen.

Het liefst fotografeert hij mensen. Grégory Herpe was als fotojournalist bij de kindprostituees in Colombia en fotografeerde (voormalig) IRA soldaten in Ierland. Hij wil met zijn foto’s de werkelijkheid laten zien ‘Wij denken dat de oorlog over is, maar in Belfast is het nog steeds een grote rotzooi.’

Ja, het zijn vaak rauwe, pijnlijke onderwerpen. Het raakt hem ook. ‘Natuurlijk raakt het me en moet ik soms huilen', zegt Herpe. 'Maar dat is niet belangrijk. Belangrijk is dat ik de waarheid probeer te laten zien door mijn foto’s. Daarom zijn ze ook in zwart-wit en grijstinten. Daarin zit de emotie.’

Toch zijn het vooral ook mooie foto’s. Herpe: ‘Daarmee lok ik de mensen. Ik hoop dat ze ook de verhalen erachter dan gaan lezen.’

Het is nog even wennen voor de globetrotter in het kleine Eibergen. Maar de onderwerpen zijn er ook hier in Nederland, denkt hij. Misschien niet zo rauw, maar hij denkt hier ook zijn draai te kunnen vinden. ‘Ik hoorde laatst over een groep mensen die nog leeft als in de 19e eeuw. Dat lijkt me interessant. Maar ik heb ze nog niet kunnen vinden.’

Zijn eerste kleine expositie is te zien van 8 februari tot 7 maart n het Kulturhus 't Spieker in Eibergen. Dit najaar van 15 november tot en met 22 december is er meer werk van hem te zien in de Koppelkerk in Bredevoort.