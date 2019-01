Bijna 2000 'wijkhelden' houden regio Nijmegen schoon

Er zijn afgelopen jaar veel nieuwe 'wijkhelden' bijgekomen in de regio Nijmegen, waar afvalverwerker DAR actief is. De teller staat nu bijna op 2000. Wijkhelden zijn kinderen uit groep 3 tot en met 8 die er regelmatig op uit trekken hun leefomgeving schoon te houden. Het afgelopen jaar visten die helden bij elkaar liefst 270.000 flessen en blikjes uit de natuur.

De aanpak met wijkhelden bestaat sinds 2015. Bij de eerste wijkheldendag waarbij ze in het zonnetje werden gezet, poseerden nog zo'n 600 jonge helden voor de groepsfoto. Inmiddels zijn dat er dus bijna 2000 en woordvoerder Michelle Stuiver van de DAR verwacht dat dat aantal in dit jubileumjaar van wijkhelden nog wel zal stijgen.

18.000 volle afvalzakken

De wijkhelden ruimden het afgelopen jaar ongeveer 1.500 zakken zwerfafval per maand op. Dat zijn over heel 2018 liefst 18.000 volle zwerfafvalzakken. Michelle Stuiver van de DAR laat opgetogen weten: 'Stel je eens voor: daar zaten ongeveer 270.000 flesjes en blikjes in, die door wijkhelden uit de natuur bleven.'

Wijkhelden ruimen zwerfafval op in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Nijmegen. Zo houden ze samen hun buurt schoon. De kinderen ruimen in groepjes, onder begeleiding van een of meer volwassenen, zwerfafval op. Denk hierbij aan flesjes, blikjes, snoeppapiertjes en nog veel meer. Er zijn ook volwassenen die alleen of in gezelschap op pad gaan. Door regelmatig een opruimronde te houden in de buurt, zorgen ze ervoor dat er zo weinig mogelijk zwerfafval ligt.

'Waardevolle bijdrage aan schone buurt'

Volgens de DAR is het ook goed dat kinderen door deze aanpak al op jonge leeftijd bewust worden van de gevolgen van zwerfafval. 'Ook leren ze hoe het is om actief en betrokken bij de samenleving te zijn.' Kinderen krijgen bovendien voor het opruimen een zakcentje van € 2,50 van de gemeenten. Ook voor volwassenen heeft het voordelen zo zegt Michelle Stuiver van de DAR. 'Voor volwassenen is het een makkelijke manier om een zeer waardevolle en direct zichtbare bijdrage te leveren aan een schone en leefbare buurt. Bovendien is het leuk en gezond om buiten bezig te zijn.'