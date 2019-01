Voormalig speler en trainer Jurrie Koolhof (59) overleden

Jurrie Koolhof is maandag op 59-jarige leeftijd overleden. De oud-trainer en voetballer van De Graafschap was al een tijdlang ziek.

Koolhof kwam in het begin van de jaren negentig in totaal drie seizoenen uit voor De Graafschap. In zijn eerste seizoen scoorde hij veelvuldig en promoveerde als kampioen naar de eredivisie. Na zijn voetbalcarrière was hij in Doetinchem nog actief als hoofd jeugdopleiding en hoofdtrainer.

Zie ook: Jurrie Koolhof kreeg nooit de erkenning die hij zocht

Rijke carrière

Naast zijn periodes bij De Graafschap speelde hij als voetballer onder meer voor PSV, FC Groningen en Vitesse. Hij is de vader van Helmond Sport-voetballer Dean Koolhof en tennisser Wesley Koolhof. Als trainer was hij ook onder meer actief voor AGOVV Apeldoorn.

Koolhof is een bekende in de voetballerij. Een van de meest bekende momenten in zijn rijke carrière is onderstaand fragment.

(tekst gaat verder onder de video)

Bij De Graafschap is verslagen gereageerd op het overlijden van Koolhof. De club schrijft: 'Wij hebben Jurrie leren kennen als een integer mens en een echte liefhebber van het voetbalspel. Hij was een graag geziene gast met veel contacten in het betaald voetbal en laat een grote leegte achter. Wij wensen Monique, Wesley, Dean, de overige familie en vrienden veel sterkte met dit zware verlies.'

Spelers dragen rouwbanden

Vrijdag, voorafgaand aan de aftrap van de thuiswedstrijd tegen NAC Breda, houdt De Graafschap een minuut stilte ter nagedachtenis. Tevens dragen de spelers van de Superboeren rouwbanden.