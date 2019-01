De Graafschap-icoon Jurrie Koolhof (59) overleden

Jurrie Koolhof is op 59-jarige leeftijd overleden. De oud-trainer en voetballer van De Graafschap was al een tijdlang ziek.

Koolhof kwam in het begin van de jaren negentig in totaal drie seizoenen uit voor De Graafschap. In zijn eerste seizoen scoorde hij veelvuldig en promoveerde als kampioen naar de eredivisie. Na zijn voetbalcarrière was hij in Doetinchem nog actief als hoofd jeugdopleiding en als hoofdtrainer.

Naast zijn periodes bij De Graafschap speelde hij als voetballer onder meer voor PSV, FC Groningen en Vitesse. Hij is de vader van Helmond Sport-voetballer Dean Koolhof en tennisser Wesley Koolhof.

Koolhof is een bekende in de voetballerij. Een van de meest bekende momenten in zijn rijke carrière is onderstaand fragment.