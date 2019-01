Omstreden directeur RTV Favoriet stopt, toekomst omroep onzeker

Directeur Joshua Eusman, van lokale omroep RTV Favoriet, legt per 1 februari zijn taken neer. Dat blijkt uit een mail die het bestuur aan de vrijwilligers van de omroep heeft verstuurd. Eusman kwam in opspraak nadat (oud) medewerkers van de omroep vragen stelden over de geldstromen binnen de omroep. Een onderzoek van de gemeente naar of er gesjoemeld zou zijn met de boekhouding is nog altijd niet afgerond.

In de mail wordt gezegd dat de situatie diepe sporen heeft getrokken bij het bestuur en dat Eusman er genoeg van heeft en daarom zijn taken neerlegt. Hij zou wel achter de schermen betrokken blijven bij de omroep om ervoor te zorgen dat de RTV Favoriet weer positief op de kaart komt te staan. Eusman is vanwege alle negatieve aandacht ook al gestopt met zijn eigen radioprogramma bij de zender. Opmerkelijk genoeg verscheen er onlangs wel een ander online radiostation waar Eusman als presentator werd aangekondigd. De site van de zender, VIBradio, is inmiddels al niet meer te bereiken.

Onderzoek naar geldstromen

Ondertussen loopt er nog steeds een onderzoek van de gemeente naar de financiële huishouding van de omroep. Eusman liet reclame-opbrengsten die bestemd waren voor RTV Favoriet binnenkomen op de rekening van zijn eigen bedrijf. Er is inmiddels een onafhankelijk accountant ingeschakeld om die geldstromen onder de loep te nemen.

Vrijwilligers trokken in oktober vorig jaar aan de bel over het schrikbewind dat de directeur en zijn vader (secretaris bij RTV Favoriet) zouden voeren. Het nieuws veroorzaakte zoveel onrust dat de gemeente Zevenaar - namens de vier Liemerse gemeenten die subsidie verlenen aan Favoriet - meteen in gesprek is gegaan met de vrijwilligers en het bestuur. Daarnaast hebben de gemeenten per brief volledige openheid over de boekhouding en de besteding van publiek geld door de omroep gevraagd.

SP-fractievoorzitter in Zevenaar, Ed van de Schaft, volgt de zaak op de voet en zal deze week bij de wethouder weer om duidelijkheid vragen. 'We zijn al ruim drie maanden onderweg en nog steeds is er geen volledige duidelijkheid. Het wordt tijd dat we verder kunnen met RTV Favoriet', stelt Van de Schaft.

Woensdag hoopt hij meer duidelijkheid te krijgen van de wethouder. Van de Schaft hoopt dat er zo snel mogelijk een nieuw bestuur aangesteld wordt, waarmee de omroep weer vooruit kan.



Het bestuur van de omroep kan het nieuws niet bevestigen en weigert verder commentaar te geven op de ontwikkelingen.