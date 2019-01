Weer man aangehouden voor gewelddadige overvallen Nijkerk

De twee mannen worden verdacht van gewelddadige woningovervallen in 2016 en 2017. In december 2016 werd een man in zijn woning in Nijkerk overvallen. Hij werd bedreigd met een wapen en gedwongen de overvallers geld te geven. De bewoner werd in de badkamer opgesloten.

Opgesloten in trapkast

Een half jaar later werd het oudere echtpaar Cees en Truus van den Bosch in hun huis overvallen. De mannen waren erg agressief en Cees kreeg een klap tegen het hoofd. De overvallers sloten het echtpaar op in een gebarricadeerde trapkast. Ze gingen ervandoor met een kostbare muntenverzameling en de sieraden van hun overleden dochter.

