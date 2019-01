Burgemeester sluit drugspand in Gendt

Burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Lingewaard heeft maandag een bedrijfspand aan de Biezenkamp 23e in Gendt gesloten. Op dit adres werd op 20 november 2018 een hennepkwekerij aangetroffen. In dit bedrijfspand was in 2017 ook al een hennepkwekerij gevonden.

De sluiting valt onder het zogenaamde Damoclesbeleid van Lingewaard. Dat beleid maakt het mogelijk om woningen, erven en lokalen te sluiten als er drugs worden gevonden. Het bedrijfspand gaat voor drie maanden dicht.

Rust in omgeving terugbrengen

Met de sluiting wil de burgemeester de bekendheid van het adres als drugsadres teniet doen, de rust in de omgeving terugbrengen en herhaling van verstoring van de openbare orde en verdere aantasting van het woon- en leefklimaat voorkomen. Daarnaast moet de sluiting eventuele gevoelens van onveiligheid in de omgeving wegnemen.

'Hennepkweek is levensgevaarlijk en strafbaar. Het is geen onschuldige hobby', zegt burgemeester Schuurmans. 'Een hennepkwekerij in een pand kan brand, wateroverlast, kortsluiting of een ontploffing veroorzaken en is daarmee een groot gevaar voor collega-ondernemers in een dergelijk bedrijfsverzamelgebouw of andere mensen in de directe omgeving. Ook is bij hennepteelt vaak georganiseerde criminaliteit betrokken.'

'Hennepkweek met wortel en tak uitroeien'

De burgemeester roept inwoners op om de politie te bellen als zij een verdachte situatie zien of horen. 'Meldingen van verdachte situaties zijn van het grootste belang. De politie kan na een tip aan de slag met het opsporen van de criminelen die achter de kwekerijen zitten. Zo zorgen we er met elkaar voor dat we de illegale hennepkweek met wortel en tak uitroeien.'