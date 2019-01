PVV: nieuwe commissaris moet meteen aangifte doen na lek over Roemer

Vorige week onthulde De Gelderlander dat ook Emile Roemer in de race was voor die functie, maar het aflegde tegen Berends. Die informatie is vertrouwelijk en dus werd er gelekt. De provincie stelde een onderzoek in en wil pas daarna eventueel aangifte doen. 'Maar aangifte doen is verplicht. Het is gewoon een misdrijf, dus dat lijkt me een mooie eerste taak voor de nieuwe commissaris', licht PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber toe.

Tijdens het overleg vorige week over het lek drong de PVV aan op aangifte, maar dat vond geen steun. De procedure - eerst onderzoek, dan aangifte - is volgens de provincie overlegd met het ministerie. Statenleden kunnen volgens Faber zelf ook aangifte doen. 'Alleen ligt de bal nu bij de provincie, we zullen hem (Berends, red.) stimuleren om aangifte te doen.'

