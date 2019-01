Dit wilde u weten over de woningmarkt (en dit zeggen experts)

Vraag 1: waar naartoe?

Als zeventigplusser hoor ik van mijn leeftijdsgenoten heel vaak de volgende zin: ik wil mijn huis graag verkopen om op te schuiven voor de jeugd. Maar waar moet ik dan heen? Bejaardenhuis weg, verzorgingshuis weg... Te goed - gelukkig - voor het verpleeghuis... Waar o waar? - Truus Peppelman-Neijenhuis uit Rheden

Woordvoerder Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis: 'Veel ouderen zullen uw probleem herkennen. Het overheidsbeleid is erop gericht om oudere mensen langer zelfstandig te laten wonen, en veel mensen willen dat zelf ook. Velen stellen een verzorgingshuis graag zo lang mogelijk uit. Vaak kan dat met aanpassingen in het oude huis, door te verhuizen naar een (service)appartement of naar een woongroep zoals een hofje.

Woningen die geschikt zijn voor ouderen moeten er dan wel zijn, of worden gebouwd. Daar ligt een belangrijke taak voor de gemeente, die daarvoor een woonvisie maakt. Samen met bouwers, woningcorporaties, zorginstellingen, ouderenorganisaties en ontwikkelaars moeten die plannen meer geschikte woningen opleveren. Dus als er nu bij u in de omgeving geen geschikte woningen voor ouderen lijken te zijn, dan is het advies om zelf actief op zoek te gaan, uw klacht kenbaar te maken bij de lokale politiek en anders nog wat geduld te hebben.'

Vraag 2: nu of straks verhuizen?

Is het verstandig om nu te gaan verhuizen van koop naar koop of is het slimmer om over twee jaar pas te gaan? - Gerwin Tammenga

Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis: 'Het antwoord op deze vraag is voor iedereen anders en hangt sterk af van uw woonsituatie. Als u dringend op zoek bent naar meer ruimte en u kunt een groter huis vinden, kan het nu een goede tijd zijn. Het belangrijkste is dat u een huis koopt waar u vele jaren met plezier kunt wonen en waarvan u de maandlasten goed kunt betalen. Daarvoor zijn zaken als uw (gezamenlijke) inkomen, uw zekerheden en verplichtingen erg belangrijk. Een oriënterend gesprek met een hypotheekadviseur is een belangrijke eerste stap. Samen kunt u bekijken wat uw mogelijkheden zijn en of die passen bij uw woonwensen. Meer over verhuizen leest u op onze website.'

Paul de Vries, woningmarktexpert bij het Kadaster, beantwoordde deze eerste twee vragen op Radio Gelderland:

Vraag 3: wat kan mijn dochter het beste doen?

Mijn dochter wordt volgende maand 27 jaar, is single en woont nog thuis. Ze zoekt een woning in Elst. Haar salaris is te hoog om recht te hebben op huurtoeslag en te laag voor een fatsoenlijke hypotheek. Te gek voor woorden. En zij is natuurlijk niet de enige. Kunt u mij vertellen waarom dit zo geregeld is? Komt hier de komende tijd nog verandering in? - Helma

Hans André de la Porte: 'Uw dochter valt, net als vele anderen, tussen wal en schip en dat is een slechte zaak. In de vrijehuursector zijn prijzen hoog, net als in de koopsector. De lage hypotheekrente lijkt prettig, maar vooral eenverdieners zien dat zij met het geld dat ze kunnen lenen nauwelijks een huis kunnen kopen. Dan komen zij niet verder dan de wachtlijst van nieuwbouwprojecten of moeten ze concurreren met andere kopers voor betaalbare starterswoningen. Wat nog wel eens werkt is om te zoeken in andere gemeenten of woonwijken, met een wat rustiger woningmarkt. Er komt pas verandering als er veel nieuwe woningen worden opgeleverd en als de koopgekte iets afneemt. Vaak is het beste advies om zelf actief te blijven zoeken, je overal voor in te schrijven en om, hoe moeilijk ook, geduld te hebben. Tips voor starters vindt u op onze site.'

Foto: Omroep Gelderland

Vraag 4: wat kan een gemeente?

Kan een gemeentebestuur zelf tot woningbouw overgaan als de vrije markt verstek laat gaan? - Theo Heijerman uit Eerbeek

Hans André de la Porte: 'Provincie en gemeenten maken plannen voor woningbouw. De provincie Gelderland wil dat er voor 2023 maar liefst 100.000 nieuwe woningen bijkomen. Of dat lukt is onzeker, want zelf kunnen provincie en gemeenten niet gaan bouwen. Het is niet hun taak om met gemeenschapsgeld te ondernemen alsof zij een bouwbedrijf zijn. Wat wel voorkomt is dat een gemeente bij nieuwbouwprojecten een van de partners is, samen met de bouwer en een projectontwikkelaar. Dat komt voor als de bouwgrond in handen is van de gemeente.

In de woonvisie en het bestemmingsplan legt de gemeente vast wat ze willen gaan bouwen en voor welke inwonersgroepen. Daarbij zullen ze rekening houden met de behoefte in de gemeente; soms zijn dat appartementen voor senioren, soms voor starters of juist woningen voor gezinnen (de doorstromers). Vaak wordt gekozen voor een mix van huur- en koopwoningen.'

Luister ook naar de antwoorden op deze vragen van Paul de Vries van het Kadaster:

Reageren? Mail naar mdallinga@gld.nl.

Zie ook: