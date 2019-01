Verhuizen van Arnhem naar Tiel: ‘Altijd een vrije parkeerplaats’

‘Toen we in 2017 onze woning in Arnhem binnen een week verkochten, was dat heel prettig, maar ook heel erg schrikken.’ Jeroen Brands en zijn vrouw hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan, hun makelaar evenmin. ‘De woningmarkt ontplofte en we hadden nog helemaal geen alternatief.’

Ze besloten het eerst te proberen in hun eigen Arnhem. Brands is er geboren en getogen. ‘Maar de mooie woningen die we zagen, waren binnen een dag weg.’ Wilden ze iets bezichtigen, dan kregen ze dikwijls te horen dat al twintig anderen zich hadden gemeld. ‘We besloten daarop ons zoekgebied te vergroten en zo kwamen we uit bij Tiel.’ Brands vrouw komt daar vandaan en haar familie woont er ook. Handig met de kinderen (drie en zeven jaar); altijd een oppas in de buurt.

175 vierkante meter voor drie ton

‘We ontdekten, toen we hier gingen kijken, dat de prijzen veel lager waren’, zegt Brands. ‘Dan lach je wel eventjes.’ Binnen slechts een week kochten ze een twee-onder-een-kap in de Tielse nieuwbouwwijk Passewaaij. Het bevalt ze er prima: ‘Je kunt hier kwalitatief goed wonen tegen een relatief goede prijs, voor veel meer vierkante meters.’

Voor drie ton (kale prijs) kregen ze een woning van 175 vierkante meter met ruime tuin, in een rustig straatje. ‘In Arnhem waren we voor eenzelfde soort woning anderhalve ton meer kwijt geweest’, denkt Brands.

Zo zijn er veel meer mensen die vanuit de dichtbevolkte regio Arnhem-Nijmegen naar rustigere en voordeligere plekken in de provincie trekken. Dat zie je hier terug:

Kopen goedkoper dan huren

‘Mensen worden gedwongen om vanuit de stad naar hier te trekken’, zegt Anne van Hal, makelaar bij Scheers & Roes in de regio Oost-Achterhoek. ‘Hier iets kopen is veelal ook goedkoper dan iets huren in de stad.’ Daarnaast kiezen mensen van buiten én binnen de provincie volgens haar voor de Achterhoek vanwege de rust, de ruimte en het groen.

Rondom Tiel is de natuur niet zo indrukwekkend als in de regio Arnhem, vindt Brands, maar ‘het rustige bevalt heel erg goed’. Neem het boodschappen doen: ‘Er is altijd een parkeerplaats vrij. Dat is in de stad wel anders en daar ging ik me op een gegeven moment aan ergeren.’

Drukke wegen

Het valt makelaar Van Hal op dat stedelingen die een woning in de Achterhoek zoeken soms andere criteria hebben dan mensen van het platteland. ‘Zij vinden het minder snel erg als er een grote weg achter het huis loopt. Ze zijn vaak veel drukkere wegen gewend.’ Door de toegenomen populariteit van de rustigere regio’s in Gelderland heeft de verkopende partij een goede positie, vertelt Van Hal. ‘Maar punt is wel dat de verkoper ook weer een woning moet terugkopen...’

Ook Marco van Mourik, makelaar bij Dolron Rivierenland, merkt dat het minder stedelijke gebied populairder wordt: ‘De belangstelling voor wonen in Rivierenland neemt enorm toe. Zeker voor mensen uit de regio's Utrecht en Arnhem-Nijmegen is Tiel en omgeving erg interessant. De prijzen liggen iets lager en dat combineren we met een super centrale ligging met goede voorzieningen. Steden als Utrecht, Arnhem, Nijmegen en Den Bosch zijn allemaal binnen ongeveer een half uur bereikbaar.’

De drukte opzoeken

Volgens Van Mourik was 2013 een kantelpunt in de markt. ‘Je zag toen dat Rivierenland ook vooruitging, met meer transacties en hogere prijzen.’ Desondanks blijft Rivierenland – voorlopig – betaalbaar voor mensen met een kleinere beurs, zegt Van Mourik: ‘Wij hebben voor bijvoorbeeld starters nog steeds mogelijkheden.’

Voorlopig is Jeroen Brands niet van plan om uit Tiel te vertrekken. ‘We zijn nog steeds gehecht aan Arnhem, maar nu zoeken we de drukte gewoon op als we daar behoefte aan hebben.’

