Blijven de woningprijzen stijgen? En meer vragen aan het Kadaster

‘Opmerkelijk vind ik dat de prijzen in Gelderland in de afgelopen jaren minder snel stegen dan in alle andere provincies’, zegt De Vries. ‘Al maakte de provincie in 2018 een inhaalslag. Nu is Gelderland de zesde provincie qua prijsstijging.’

Vanwege de Woondag bij Omroep Gelderland dook hij in de cijfers. ‘Van bijvoorbeeld Noord-Holland en Utrecht weten we dat de prijzen daar heel hard stijgen, maar ook bijvoorbeeld in Overijssel stijgt het prijspeil sneller dan in Gelderland. Blijkbaar is Gelderland toch wat minder in trek dan veel andere provincies.’

Utrecht en Amersfoort

Wel hebben de stijgende prijzen in de Randstad voor alle Gelderse regio’s gevolgen. Het aantal westerlingen dat naar Gelderland verhuist, is de afgelopen jaren namelijk flink toegenomen. Waar deze mensen vandaan komen? De Vries houdt van lijstjes en heeft het opgezocht. Dit is de top 5 van herkomstplaatsen van mensen die tussen 2014 en 2018 naar een koopwoning in Gelderland verhuisden:



1. Utrecht (1.068 mensen)

2. Amersfoort (800 mensen)

3. Amsterdam (667 mensen)

4. Deventer (535 mensen)

5. Zwolle (471 mensen)

Het meeste werk

Nog meer dan het buitengebied zijn steden in trek, zowel bij ‘mensen van buiten’ als bij Gelderlanders. Hoe dat komt? ‘Er is wereldwijd een trek naar de stad', zegt De Vries. 'Blijkbaar willen we daar graag wonen. Dat komt doordat daar voor mensen met een koophuis het meeste werk is. Ook worden de voorzieningen steeds meer geclusterd in steden.’

Voor sommige mensen is de stad inmiddels te duur geworden; mede daardoor daalt het marktaandeel van Arnhem-Nijmegen op de koopmarkt iets. Daar profiteert het minder stedelijk gebied dan weer van. ‘Ik denk dat de prijzen in het buitengebied nog wel even zullen doorstijgen', zegt De Vries.

Achterhoek: oudste kopers

De woningmarktexpert van het Kadaster heeft ook naar de leeftijd van kopers gekeken. Van de vier Gelderse regio’s die zijn onderscheiden, heeft de Achterhoek de oudste kopers; Rivierenland gemiddeld de jongste.

Paul de Vries. Foto: Kadaster

‘De gemiddelde leeftijd van kopers neemt daarnaast fors toe, deels doordat sinds de kanteling in 2013 het aantal doorstromers weer snel toeneemt.’ Die durfden na de crisis weer te kopen. ‘Doorstromers zijn logischerwijs ouder dan starters.'

Kosten voor woningbouw stijgen

En dan: hoe zal de Gelderse woningmarkt zich verder ontwikkelen? ‘Niemand verwacht dat de prijzen op provincieniveau op korte termijn zullen gaan dalen’, zegt De Vries. ‘Wel denk ik dat de stijging behoorlijk zal afvlakken. Afgelopen jaren was de prijsstijging ver boven de inflatie en dat is niet houdbaar.’

We hebben woningen nodig, vooral rondom steden. Paul de Vries, woningmarktexpert Kadaster

Volgens De Vries is het noodzaak dat er de komende jaren veel bijgebouwd gaat worden, om zo iets te doen aan de krapte op de woningmarkt. Denkt hij dat er voldoende gaat gebeuren? ‘Laten we hopen dat het werkelijkheid wordt, want we hebben woningen nodig, vooral rondom steden. Helaas stijgen de kosten voor het bouwen van woningen hard.’ Daardoor zijn vergelijkbare bestaande woningen soms goedkoper. ‘Het hoort andersom te zijn, dit houdt de ontwikkeling van nieuwbouw tegen.’

