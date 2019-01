Reportage: dezelfde woning, maar nu een ton duurder

‘In vier jaar tijd is er een ton bijgekomen.’ In zijn riante kantoor in Nijmegen vertelt makelaar Marcel Hermsen over de woning die we straks gaan bezichtigen: een appartement aan de Dokstraat, pal naast de Waal. Volgens de Funda-advertentie een ‘unieke kans’. Het hoekappartement is 93 vierkante meter groot en heeft een dakterras. Vraagprijs: 375.000 euro.

In 2015 verkocht Hermsen Garantiemakelaars de woning nieuw, voor ongeveer 275.000 euro. Oké, voor de eerste bewoner kwamen daar nog wat kosten bij, voor bijvoorbeeld de vloer en keuken. Maar toch. ‘Zo’n enorme stijging’ had ook Hermsen een paar jaar geleden niet zien aankomen.

Luister hier naar een kort interview met makelaar Marcel Hermsen:

Lage hypotheekrente

Nu kan hij het verklaren: in de crisistijd waren woningen ‘scherp’ geprijsd, en de hypotheekrente is nog steeds ‘extreem laag’. Daar komt bij dat Randstedelingen hun woning met – soms enorme – overwaarde kunnen verkopen.

Daar kopen ze in Gelderland vervolgens een relatief goedkope woning voor terug. ‘Zo jutten ze hier de markt op.’

Mercedes-Benz

Hermsen werpt een blik op de tijd en staat vlug op. Zijn laatste slokken koffie laat hij staan. Hij wil niet te laat komen voor de eerste bezichtiging en loopt met grote stappen richting zijn blauwe Mercedes-Benz C-Klasse Coupé. Zo te zien gaan de zaken goed.

Foto: Omroep Gelderland

‘Dit is een leenauto’, haast Hermsen zich te zeggen. Maar zo’n wagen krijg je toch niet mee als je een Volkswagen Golf rijdt? ‘Klopt, maar het is niet holadijee en in de gloria in makelaarsland, schrijf dat maar op. De tarieven staan onder druk, het is geen vetpot.’

Het is niet holadijee en in de gloria in makelaarsland, schrijf dat maar op. Marcel Hermsen, makelaar in Nijmegen

Toch zou je dat misschien wél denken, als je ziet voor welke bedragen woningen van de hand gaan. De verkoopmakelaar krijgt immers een percentage van de verkoopprijs. In het laatste kwartaal van 2018 werden woningen in de regio Nijmegen verkocht voor gemiddeld 280.000 euro, blijkt uit cijfers van makelaarsorganisatie NVM. In dezelfde periode een jaar eerder was de gemiddelde verkoopwaarde nog 249.000 euro.

Prijzenslag

Het aantal verkopen loopt echter terug. In het laatste kwartaal van 2018 werden in de regio Nijmegen 749 woningen verkocht en in dezelfde periode een jaar eerder nog 843. In Arnhem zie je dezelfde ontwikkelingen. Makelaars hebben daardoor minder in hun portefeuille en er is meer onderlinge concurrentie. Met z’n allen strijden ze om die ene klant.

Hermsen zegt dat makelaars zijn beland in een ‘prijzenslag’. Ze beconcurreren elkaar door de marges omlaag te brengen. Hermsen wil ‘de kwaliteit bewaken’ en zakt daarom niet zo sterk als sommige anderen doen. En dan kan het dus zo zijn dat hij vier of vijf keer per week op offertegesprek gaat en alle mensen hem te duur vinden. ‘Zwaar’, noemt Hermsen deze nieuwe werkelijkheid. Tegelijkertijd kan hij als aankoopmakelaar nu hogere marges hanteren.

Foto: Omroep Gelderland

Dichter bij dochter

‘Ah, de kapstok. Ja, we moeten alles goed bekijken.’ Mevrouw De Hingh loopt samen met haar man het hoekappartement aan de Nijmeegse Dokstraat binnen. Ze komen uit Breda en willen graag dichter bij hun dochter wonen. ‘Zodat ze een beetje op ons kan passen’, lacht meneer. ‘We zijn niet de jongsten meer.’

Luister hier naar de bezichtiging met meneer en mevrouw De Hingh:

Met een soepele beweging schuift Marcel Hermsen de gordijnen open. ‘Oh... oh...’, zegt mevrouw, onder de indruk van de goede staat van de woning. Meneer De Hingh kijkt in stilte rond, zijn handen op de rug. Van de prijs schrikt hij niet; de markt is vergelijkbaar met die van Breda.

Even later vraagt meneer waarom er ‘zo veel’ woningen aan de Dokstraat (vijf) te koop staan. Mensen zien dat andere woningen in de buurt voor hoge prijzen in de markt worden gezet en willen het dan ook zelf proberen, legt Hermsen uit.

Foto: Omroep Gelderland

Mooie keuken

Twee verdiepingen hoger in het complex aan de Dokstraat, op de derde, staat nog een appartement te koop. De woning is ongeveer even groot, maar heeft een serre met uitzicht op de Waal. De vraagprijs is 425.000 euro. ‘Het is wel typisch, deze doet veel kleiner aan’, zegt meneer De Hingh wanneer hij in de woonkamer staat. ‘De keuken is mooi, dat moet ik eerlijk bekennen’, stelt mevrouw. Ze gaan het allemaal even laten bezinken, vertellen ze bij het afscheid.

Het is wel typisch, deze doet veel kleiner aan. Meneer De Hingh over het tweede appartement

Foto: Omroep Gelderland

Wanneer we wachten op de volgende kijkers, vertelt Marcel Hermsen dat hij gemiddeld zo’n 25 bezichtigingen per week heeft. ‘En als ik een of twee woningen per week verkoop, dan is dat al mooi.’ Het gaat volgens hem niet meer zo makkelijk als één, twee jaar geleden. Zo staan beide appartementen aan de Dokstraat al sinds de zomer te koop. Van de eerste woning is bovendien de vraagprijs verlaagd; van 400.000 naar 375.000 euro. Al duiden de statistieken daar niet direct op, Hermsen denkt dat mensen klaar zijn met de gekte. ‘De markt zegt: nou vind ik het mooi geweest.’

Geen opknappertje

Ook Carla Meeuws, bewoner van het appartement aan de Dokstraat dat voor 375.000 euro te koop staat, heeft ‘geen zin’ om drie of vier ton neer te leggen voor haar nieuwe woning. Zij en haar man willen graag meer ruimte, ook voor hond Beppie, een bullmastiff van anderhalf jaar oud.

We willen niet de hoofdprijs betalen. Carla Meeuws wil naar Wijchen

Carla Meeuws met haar hond Beppie. Foto: Omroep Gelderland

Een goedkoper opknappertje ziet Meeuws ook niet zitten. En dus is in Nijmegen blijven niet echt een optie. Het moet Wijchen worden, zo’n tien kilometer zuidelijker. Haar man komt daar vandaan en de prijzen liggen daar gemiddeld genomen flink lager. ‘We willen niet de hoofdprijs betalen.’

Reuring

Wim en Yvonne Nannings, de volgende kijkers van Marcel Hermsen aan de Dokstraat, willen juist in Nijmegen blijven. Ze wonen nu nog in de binnenstad en hebben hun woning onder voorbehoud verkocht. Ze zijn gehecht aan de stad. ‘Buiten Nijmegen betaal je een stuk minder, maar de locatie is voor ons belangrijker dan het huis’, zegt Yvonne Nannings.

Foto: Omroep Gelderland

In de stad zijn de voorzieningen, is er reuring. Dat is wat ze, als eind zestigers, zoeken voor hun oude dag. In dorpen heb je overdag ‘spookstraten’, stelt Yvonne. De woningprijzen in de stad vindt zij reëel: ‘Nijmegen is een héle leuke stad.’

Luister hier naar de bezichtiging met Yvonne en Wim Nannings:

Nieuwe crisis?

‘Het is zoals op de foto’s’, zegt Yvonne over het eerste appartement. Ze staat stil. ‘Maar nu moet ik het sfeertje proeven, je moet er iets mee hebben als je binnenkomt.’ In de slaapkamer houdt makelaar Hermsen een praatje over het mooie uitzicht op de Waal. ‘Wim,’ grapt zijn vrouw, ‘als jij mij nou iedere zondag ontbijt op bed brengt...’ Ze lachen. De volgende dag hebben Wim en Yvonne Nannings opnieuw een bezichtiging.

Wim, als jij mij nou iedere zondag ontbijt op bed brengt... Yvonne Nannings

Marcel Hermsen zal afwachten. En anders belt hij over een paar dagen zelf wel even, om te informeren. Het is routine; al sinds 1988 zit hij in het vak.

Niet eerder is de markt waarin Hermsen opereert echter zo overspannen geweest. Hoe lang houdt de gekte nog aan? ‘Tot er substantieel meer nieuwbouw wordt opgeleverd’, denkt Hermsen. ‘Of totdat de hypotheekrente zal gaan stijgen.’ Wat ook zal uitmaken: een nieuwe economische crisis. Die kan er maar zo aankomen, verwacht hij: ‘Na het begin van de vorige in 2008 zijn we nu zo’n tien jaar verder.’

