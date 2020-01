KadaverCam | Q&A

BuitenGewoon organiseert samen met ARK Natuurontwikkeling en Staatsbosbeheer een uniek inkijkje in de oneindige cyclus van leven en dood. Via de KadaverCam is live te zien hoe de terugkeer van een dood dier in de natuur andere soorten juist van leven voorziet. In deze Q&A worden de belangrijkste vragen over de KadaverCam beantwoord.



- Waarom willen we dit laten zien?

Een dier dat dood gaat in de natuur wordt snel opgegeten door andere dieren, bacteriën en schimmels. Zeker als het warm is. Nu het winter is zullen insecten en bacteriën veel minder aanwezig zijn en zullen vooral grotere dieren er van eten. Door beelden van het dode dier live uit te zenden kan iedereen inzicht krijgen in dit natuurlijke proces, beleven hoe snel dit gaat en zien welke dieren profiteren.

- Welke aaseters komen er op het kadaver af?

Dat weten we nu nog niet, maar er zijn veel meer dieren dan je misschien zou denken die zich op één of andere manier tegoed doen aan aas. Vossen, dassen, steenmarters, muizen, kraaien, eksters, meeuwen, buizerds, steenuilen, vliegen (maden) en aaskevers behoren tot de alledaagse kadaverploegen. Maar ook andere soorten profiteren van dode dieren in de natuur, bijvoorbeeld het paddenstoeltje de hoefzwam en misschien komt er wel een koolmees op bezoek voor een hapje eiwitrijk vlees.

- Hoelang duurt het voordat dit kadaver opgeruimd is?

Dat weten we niet precies, maar dat kunnen we live gaan bekijken. Dit is namelijk afhankelijk van seizoen (temperatuur) en aanwezigheid van roofdieren, aaseters en reducenten zoals bacteriën & schimmels. Bacteriën en schimmels zijn bij winterse temperaturen minder actief.

Uit onderzoeken is bekend dat het kan variëren van enkele dagen tot maanden voordat een kadaver is opgeruimd. Sommige aaseters zoals bijvoorbeeld wilde zwijnen (maar die komen hier niet voor) weten kadavers binnen een paar dagen op te peuzelen. Uiteraard is de grootte van een kadaver ook van invloed. Een klein beestje is veel sneller opgeruimd dan een fors dier. Een dode muis is bij wijze van spreken met één hap verdwenen, een groot kadaver kan wekenlang de voedselbehoefte van een flink aantal consumenten dekken.

- Wat gebeurt er met de botten van het dode ree?

Ook de botten zullen in de loop van de tijd verdwijnen. Knaagdieren knagen vaak aan botten voor benodigde kalk en uiteindelijk zal het kalk verdwijnen in de bodem.

- Waar komt dit dode ree vandaan?

Het ree voor de camera is dood gegaan in het verkeer in de omgeving.

- Gaan er meer dode wilde dieren terug naar de natuur?

Ja, reeën en andere dieren die dood gaan in het verkeer worden voor een groot deel terug gelegd in de natuur. Natuur is een oneindige cyclus van leven en dood. Het is eten en gegeten worden. Er zijn in de natuur grote aantallen dieren en planten die gespecialiseerd zijn in de afbraak van dode dieren of die ervan profiteren. In de natuur leeft een breed assortiment van kadaveropruimers. Tal van zeldzame dieren zijn zelfs grotendeels afhankelijk van de beschikbaarheid van grote kadavers. Denk aan zeldzame broedvogels zoals raaf en zwarte wouw en aaskevers die door gebrek aan kadavers zeldzaam zijn geworden.

- Wat moet ik doen als ik een aangereden of dode ree zie langs/op een verkeersweg?

Een aanrijding met een ree moet u altijd melden bij de politie. Bel direct de meldkamer van de politie via 0900 8844. Zij zorgen ervoor dat de juiste persoon er naar toe gaat.

- Waar kan ik de kadavercam bekijken?

Dat kan hieronder, of via deze link op YouTube.

Als u meer vragen heeft over de KadaverCam kunt u contact opnemen met de redactie van BuitenGewoon. Dit doet u het makkelijkst door te mailen naar buitengewoon@gld.nl.