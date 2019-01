Achter een hek op Tenerife: moeder Morgan mist haar kind

Orka Morgan zwemt heen en weer langs het hek waarachter haar kind is ondergebracht, in de hoop een glimp van haar op te vangen. 'Schokkend', stelt de Free Morgan Foundation uit Nijmegen.

De actiegroep verwijst naar beelden op internet die laten zien hoe Morgan van achter het metalen hek toekijkt hoe een verzorgster van het dierenpark haar kalfje de fles geeft. Een woordvoerder van dierenpark Loro Parque liet eerder weten dat de afzondering tijdelijk is en nodig omdat Morgan geen melk produceert.

Vrees voor het leven

Volgens bezorgde actievoerders gaat het ook helemaal niet goed met de jonge orka, die de meisjesnaam Ula heeft gekregen. Ze wijzen op een abnormaal voorhoofd en problemen met haar linker borstvin. Dr John Jett, professor aan Stetson Universiteit in Florida en voormalig orkatrainer van SeaWorld vreest voor het leven van Ula.

Als de jonge orka er wel bovenop komt zal ze haar leven moeten doorbrengen in een betonnen bak met water waar ze kunstjes moet laten zien in ruil voor bevroren vis, zegt Jett. 'Geen goed leven voor een orka, of welke walvisachtige dan ook.'

Morgan werd in 2010 ernstig verzwakt gevonden in de Waddenzee en naar het Dolfinarium in Harderwijk gebracht om te herstellen. Nadat het dier was opgeknapt brandde een felle discussie los over de vraag of de orka zich weer zou kunnen redden in de vrije natuur. De orka verhuisde uiteindelijk met instemming van het kabinet naar Tenerife. Die verhuizing is nog altijd onderwerp van juridische strijd.

Zwanger tegen de regels

Eerder bracht de Nijmeegse stichting die strijdt voor de vrijheid van Morgan een omvangrijk rapport uit waarin uiteengezet wordt dat het alleen maar slechter en slechter met de orka gaat sinds ze is vertrokken uit Harderwijk. Ze bijt haar tanden steeds verder stuk op de randen van haar betonnen zwemverblijf op het Spaanse eiland. Een teken van frustratie en verveling volgens de Free Morgan Foundation.

De stichting Free Morgan vindt dat de orka onder valse voorwendselen is verhuisd naar Tenerife. Het dier zou in het Spaanse Loro Parque alleen worden gebruikt voor onderzoek en educatie, maar is volgens de stichting tegen de afspraken in terechtgekomen in een fokprogramma. De Europese Commissie onderzoekt of regels worden overtreden door orka Morgan gevangen te houden in het zeedierenpark.

Zie ook: