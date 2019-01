Fileblog (gesloten): ochtendspits geplaagd door ongelukken

Het ongeluk op de A12 gebeurde rond 6.00 uur, vlak voor tankstation De Schaars. De linkerrijstrook is een lange tijd afgesloten geweest.

Ook het verkeer vanaf de A50 richting de A12 moet rekening houden met vertraging. Volgens de ANWB liep de vertraging om 6.30 op tot zo'n 40 minuten. Om 06.50 liep het al naar de 50 minuten toe.

Rijkswaterstaat adviseert om 06.45 een omleidingsroute. Verkeer vanaf de A12 kan het beste via knooppunt Velperbroek de N325 rijden (Pleijroute), A325 en de A15 om weer aan te sluiten op de A50 via knooppunt Valburg.

Om 07.00 staat er vanaf Duiven op de A12, 10 kilometer stilstaand verkeer. Vanaf Apeldoorn staat er op de A50 zo'n 11 kilometer stilstaand verkeer.

Rond 07.10 is de snelweg weer vrijgegeven, wel zijn de binnenwegen rondom Duiven en Arnhem langzaam dichtgeslibt. Zo staan er korte vertragingen op de Pleijroute en de Rijksweg tussen Duiven en Westervoort.

Om 07.20 loopt het verkeer vanuit Elst richting Arnhem ook vertraging op. Tussen Lent-West en het Gelredome staat zo'm 7 kilometer file.

Rond 07.30 is er een ongeluk gebeurd op de A50 tussen knooppunt Bankhoef en Heteren. Hierbij is de linkerrijstrook afgesloten, de vertraging loopt op tot zon 20 minuten. De andere kant op is er ook langzaam rijdend verkeer. Mogelijk door een kijkersfile.

De file is om 08.00 uur nog steeds niet opgelost. Op de A50 is nog ruim een uur vertraging in de richting van Arnhem.

Als klap op de vuurpijl is er rond 08.15 een vrachtwagen vast komen te staan op de A12. Hierdoor is de rechter rijstrook afgesloten vanaf de Duitse grens in de richting van Arnhem. Rijkswaterstaat is inmiddels bezig met een oplossing aan het zoeken om de kraanwagen van zijn plaats te krijgen. De vertraging loopt inmiddels weer op naar ongeveer een uur.

Rond 08.30 is er op de A28 ook een ongeluk gebeurd. Zo schrijft de politie Elburg op Twitter. Daar is een auto met een vrachtwagen in botsing gekomen waardoor de rechter rijstrook is afgesloten. Vertraging is ongeveer drie kwartier.

Rond 09.00 uur zijn de meeste files opgelost. De vertraging is op sommige plekken nog maximaal 10 minuten.

