Stadsmakelaar ten strijde tegen lege winkels in centrum Tiel

De leegstand in de binnenstad van Tiel neemt rap toe. De laatste tijd sloten bekende winkels als modezaak De Blank, de schoenenwinkels Bovendeert en Winants, juwelier de Jongh en de Esprit de deuren. Het stadsbestuur stelt nu een stadsmakelaar aan die de lege gaten in het winkelcentrum moet zien te vullen.

Ondanks het beperkte budget dat de gemeente Tiel te besteden heeft, is er verspreid over 2019 en 2020 in totaal 140.000 euro uitgetrokken voor deze retaildeskundige. Tiel vraag van de provincie een extra bijdrage van 50.000 euro. De helft is om extra uren in te kunnen zetten voor Tiel, de andere helft is een klein budget om voorwaarden te kunnen scheppen zoals het maken van een bouwtekening of het aanpassen van de openbare ruimte.

De bedoeling is dat de stadsmakelaar op alle mogelijke manieren probeert de leegstand te verminderen. Door bijvoorbeeld bij pandeigenaren te bemiddelen voor een lagere huur voor een startende ondernemer, of door succesvolle winkels uit de rand van Tiel of elders naar het centrum te krijgen.

'Potentie genoeg'

'Het blijft moeilijk voor steden van rond de 50.000 inwoners', zegt wethouder Ben Brink. 'Maar ik denk dat we in Tiel toch wel potentie genoeg hebben. Als we ook wat meer aandacht hebben voor onze monumenten, voor de inrichting en voor de beleving in het centrum, kunnen we het echt aantrekkelijker te maken. Dan heb ik er wel vertrouwen in dat we echt een slag maken.'

De procedure om de stadsmakelaar aan te stellen wordt momenteel afgerond. Naar verwachting wordt de nieuwe gemeentefunctionaris eind deze week gepresenteerd.