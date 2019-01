Slutskiy: 'Het is onmogelijk hier te verliezen, toch gebeurt het'

'Wij krijgen zoveel 100 procent kansen in de eerste helft, dan moeten we hem eigenlijk gewoon beslissen. Uiteindelijk verlies je de wedstrijd. Het is eigenlijk onmogelijk, maar het gebeurt toch.'

De trainer wordt de laatste weken bekritiseerd over zijn behoudende spel met Vitesse. Zondag was daar in de eerste helft weinig van te zien, Vitesse speelde goed. De tweede helft ging de ploeg toch weer achteruit voetballen.

'Maar dat komt ook doordat we in elke aanval buitenspel stonden. Hoe dat kan? De concentratie is er niet, of je begrijpt de regel niet. Maar als wij buitenspel staan, krijgen zij de bal. Ja, dan moet je telkens achteruit voetballen. Ik heb absoluut niet in de rust gezegd dat ze maar moeten gaan verdedigen.'

'AZ en vandaag niet te vergelijken'

Op de vraag of Slutskiy zich kan vinden in de kritiek op zijn spelopvatting antwoord hij wat ontwijkend. 'Het hangt er vanaf waar ze kritiek op hebben. AZ en vandaag is niet te vergelijken. We kunnen vandaag namelijk gewoon de wedstrijd beslissen, tegen AZ was het een heel andere wedstrijd.'

Maar dan nog moet Vitesse dit soort wedstrijden toch winnen? 'Ja, zeker. Voor honderd procent. Elke uitwedstrijd blijkt alleen lastig voor ons. Ik snap niet waar het aan ligt, ik wil het systeem analyseren maar dit is zo moeilijk te begrijpen. Als ik ervoor kan zorgen dat ik kan spelen zonder spelers die fouten maken, of dat ik kan zorgen dat er geen fouten gemaakt worden, dan doe ik dat. Als mij iets te verwijten valt, zal ik daar ook mee dealen.'