Linssen begrijpt kritiek op Vitesse: 'Zoals we voetballen is dat logisch'

Vitesse-aanvaller Bryan Linssen snapt de woede van de Vitesse-fans wel. Hoewel de Arnhemmers nog 'gewoon' in de subtop staan, is het spel al weken niet om aan te zien. Zondagmiddag werd er een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het matige spel. Er werd met 2-1 verloren bij Fortuna Sittard.

'Ik denk dat we eerste helft de volledige controle hadden. We speelden ook goed voetbal en kregen kansen. Dan moet je doordrukken naar de 2-0, maar we missen een hoop kansen. En dan zie je dat het in de tweede helft, zoals vaker, wordt afgestraft.'

Bryan Linssen lijkt er flink gefrustreerd door na afloop. Hij kan ook niet begrijpen waarom het de tweede helft dan weer mis gaat. 'We zeggen nog in de kleedkamer dat we moeten doordrukken naar 2-0. Maar dan verliezen we weer de slag op belangrijke momenten en gaat het een keertje fout. Dat was vandaag weer het geval.'

Foto: Broer van den Boom

'Kan kritiek begrijpen'

Daardoor verloor Vitesse weer punten tegen een ploeg uit de onderste regionen. Het spel houdt al weken niet over en de resultaten zijn dus minder. De kritiek vanuit de supporters zwelt daarom aan. 'Ik kan dat wel begrijpen als je het spel ziet dat wij spelen. Of dat gaat veranderen? Ik mag hopen van wel. De eerste helft die we vandaag spelen is al een verschil van dag en nacht met hoe we de laatste weken speelden. Dat moeten we nu echt wel eens een hele wedstrijd volhouden.'

Vitesse-ziekte

En door het verlies komt plek 7 in zicht, terwijl Vitesse bij winst op vier punten van Feyenoord had kunnen komen. 'Ja, vooraf zeiden we ook al: als we winnen kunnen we omhoog kijken. Maar vorig jaar was dit ook al het geval. Als we een positie kunnen stijgen, laten we dat na. Dat voelt niet lekker, het is een soort Vitesse-ziekte.'