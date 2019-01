Eduardo maakt excuses na blunder: 'Een verschrikkelijke vergissing'

Eduardo ging opzichtig in de fout in blessuretijd, waardoor Fortuna Sittard alsnog won van Vitesse. 'Ik maakte een slechte beslissing, maar dat is het leven soms', reageerde de keeper.

De Portugees kreeg de bal in blessuretijd bij een 1-1 stand. Tot dat moment had hij Vitesse nog goed in de race gehouden met een aantal prima reddingen. Maar net buiten het strafschopgebied leverde Eduardo de bal zomaar in bij Stokkers. De invaller twijfelde geen moment en lepelde de bal prachtig over de doelman in het doel.

'Ik moet een andere keuze maken natuurlijk. Het was een slechte pass die bedoeld was voor een ploeggenoot. Een enorme fout en de tegenstander raakt die bal uitstekend en scoort', baalde een zwaar aangeslagen Eduardo.

'Ik wil sorry zeggen'

Vitesse speelde voor rust sterk. Na rust was het belabberd. 'Het was zeker niet goed. Er was geen druk en we misten kansen om meer te scoren. En dan gebeurt dit in de slotfase. Ik wil sorry zeggen tegen de fans. Dit is verschrikkelijk want door mijn fout verliezen we hier. Aan de andere kant, dit is voetbal. Dit is het leven.'

'We moeten ons nu oprichten en herpakken. En er de volgende wedstrijd weer staan', besluit Eduardo.