Ede herdenkt slachtoffers holocaust: 'Kennis zakt soms weg'

Om 13.30 uur verzamelden de aanwezigen zich bij het stadhuis om lopend naar het Joods monument aan de Vossenakker te gaan, waar de openbare bijeenkomst plaatsvond.

Tijdens de plechtigheid stonden de aanwezigen stil bij de Joodse burgers die in Tweede Wereldoorlog in de gemeente Ede zijn opgepakt en weggevoerd naar concentratiekampen. Burgemeester René Verhulst hield een toespraak waarin hij benadrukte dat er zelfs 74 jaar na dato nog altijd lessen te leren zijn uit wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Ook legde hij uit dat er zo nu en dan nog steeds nieuwe details naar boven komen uit archieven en onderzoek over wat er met de slachtoffers uit Ede is gebeurd.

Tijdens de herdenking werden kransen gelegd. Leerlingen van het Marnix College in Ede lazen de namen van de meer dan 50 slachtoffers voor. Rond 14.45 uur was de herdenkingsdienst afgelopen.

Een van de aanwezigen was Paul Hellmann (83). Zijn vader werd in 1943 verraden door boeren in Lunteren. Daarna werd zijn vader afgevoerd en overleed uiteindelijk in vernietigingskamp Sobibor in Polen. Volgens Hellmann is het heel belangrijk dat de herdenkingen plaats blijven vinden, zelfs na 74 jaar. 'Ik merk soms dat de kennis een beetje wegzakt, dat is echt heel zonde. Dat moeten we voorkomen'.

