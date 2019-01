Liveblog: Vitesse probeert nog voor rust score te verdubbelen in Sittard

Vitesse probeert in de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard eindelijk eens te overtuigen. De Arnhemmers staan dan wel vierde op de ranglijst, maar het sprankelende voetbal is amper te bekennen dit seizoen. Gaat het nu wel lukken? Volg alle ontwikkelingen in het onderstaande liveblog.

TUSSENSTAND FORTUNA SITTARD - VITESSE: 0-1

36': Ziet de trainer de bui alweer hangen, of slaat Vitesse vandaag wel helemaal toe?

32': Vitesse speelt een goede eerste helft, maar moet wel de 2-0 gaan maken. Anders kan het wel weer eens een moeilijk verhaal gaan worden.

27': Niet veel later test Darfalou doelman Koselev, maar ondanks het halve ingrijpen loopt het goed af voor de thuisploeg.

26': En weer een grote kans op de 0-2 voor Vitesse. Ødegaard speelt zichzelf goed vrij en legt de bal klaar voor Foor. De man uit Opheusden ramt alleen van dichtbij op de lat.

20': Daar leek Vitesse op 2-0 te komen omdat doelman Koselev de bal in de voeten schuift van Ødegaard. Die speelt de bal snel door op Darfalou die raak stift, maar dat deed hij wel in buitenspelpositie.

19': De assist van Eduardo is een zeldzaamheidje.

16': Dezelfde Bryan Linssen is er nu bij gaan zitten. Hij had de laatste weken last van zij hamstring en lijkt nu ook weer wat pijn te hebben. Hij kan wel verder.

7': GOAL! Vitesse komt razendsnel op voorsprong in Sittard. Het is Linssen die achter een bal van Eduardo aan gaat en hem vervolgens keurig in het netje legt.

5': Matus Bero miste de eerste twee wedstrijden van Vitesse in 2019 (Excelsior en AZ) wegens een schouderblessure. Vandaag is de Slowaak er weer bij.

1': We zijn begonnen.

12.15 uur: Deze EHBO'ers hebben de beste plekken. Een hele tribune voor henzelf vandaag.

12.12 uur: Daar komen beide ploegen het veld op.

12.05 uur: Richonell Margaret is ondertussen Thomas Buitink voorbij in de pikorde. De jonge spits is nu de tweede aanvaller achter Oussama Darfalou. Hij viel in tegen Excelsior en tegen AZ.

12.00 uur: Tegenstander Fortuna Sittard heeft wat recht te zetten. Vorige week gingen de Limburgers tegen een andere Gelderse ploeg, keihard onderuit. De Graafschap won met 5-1.

11.50 uur: Martin Ødegaard is weer beter. Hij moet alleen zorgen dat hij vandaag geen verkoudheidje oploopt.

11.45 uur: De drie Russische musketiers op een rijtje. Slutskiy durft het zonder capuchon wel aan vandaag.

11.40 uur: Doelman Eduardo moet vandaag zijn doel zien schoon te houden in een regenachtig stadion.

11.35 uur: Een 12.15 uur wedstrijd in Sittard betekent dat de Vitesse-fans wel heel vroeg hun bed uit moesten.

11.30 uur: Voorafgaand aan deze wedstrijd was er wat onzekerheid over het meespelen van Martin Ødegaard, hij was deze week nog ziek. Maar de Noor is fit genoeg om te spelen, daarom zit Roy Beerens weer op de bank.

Opstelling Vitesse: Eduardo; Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Büttner; Serero, Bero, Foor; Ødegaard, Darfalou, Linssen.

11.25 uur: Drie punten zijn er nog te verdelen in de perskamer van Fortuna. Gaan ze naar Vitesse? Of toch naar Fortuna Sittard?