Wielrenners Asselman en Riesebeek willen oogsten in 2019

Het duo van de Roompot-formatie aast op belangrijke overwinningen. 'Afgelopen seizoen was erg lastig vanwege een enkelbreuk, maar aan het einde van het seizoen ging het alweer echt heel goed', zegt Jesper Asselman uit Huissen.

'Ik wil in koersen die mij goed liggen mee kunnen doen in de finales. Ik heb de Ronde van Drenthe al een keer gewonnen, in dat soort wedstrijden wil ik mijzelf laten zien. Ik wil ook goed zijn in de eerste wedstrijd in België, de Omloop Het Nieuwsblad. En Parijs-Roubaix zou ik ook graag rijden. Daar zit zoveel historie, niet te vergelijken met wat voor wedstrijd dan ook. Iedereen in de ploeg is daar nu al enthousiast over dat we daar mogen starten.'

Op trainingskamp in het Spaanse Calpe wordt de basis gelegd voor het nieuwe wielerseizoen. 'Goeie omstandigheden, zeker vergeleken met Nederland. Als de zon schijnt, is het altijd aangenaam', lacht Oscar Riesebeek uit Tiel. 'Er zitten wel wat lastige dagen tussen, maar dat maakt het hopelijk in de wedstrijden wat eenvoudiger.'

Foto: Omroep Gelderland

De ploeg onderging een fusie, waardoor er nu ook veel Belgische renners bij zijn gekomen en Lars Boom. 'Het fundament blijft hetzelfde', verwacht Asselman. 'We zijn een ploeg die houdt van attractief koersen. Veel in de aanval, dat blijven we doen. Maar we hebben nu wel meer afmakers in de ploeg. En met die Belgen erbij is het wel anders. De dynamiek is veranderd en er is ook andere humor. We hebben echt een hele leuke groep en dat gaat ook bijdragen aan het succes dit seizoen.'

Riesebeek ziet de fusie ook als een voordeel. "We hebben nu wat meer ervaring in de ploeg. Qua koersen vind ik het mooi dat de ploeg mee mag doen aan Parijs-Roubaix, maar ik kijk wel op TV. Ik richt mij vooral op de Amstel Gold Race. Ik was afgelopen seizoen al een paar keer dichtbij de overwinning in kleinere koersen. Het streven is om er nu een keer één te winnen."