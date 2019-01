Esther praatte meisje van het spoor: 'Ik ben dankbaar dat ik haar heb mogen redden'

Esther Holierhoek uit Ede redde eerder deze maand een meisje van het spoor. De jonge vrouw zag het leven niet meer zitten en wachtte op een aanstormende trein. Door op haar in te praten, wist Esther deze wanhoopsdaad te voorkomen. Zondagochtend liet ze in de radio-uitzending van Zin in Zondag een kaarsje branden voor het meisje.

De zwangere Edese was die dag met haar twee zoontjes op weg naar haar werk. Toen ze er bijna was, zag ze het meisje het spoor op lopen. Esther bedacht zich geen moment en sprong uit de auto. Ze rende naar de jonge vrouw en vroeg haar van de rails af te komen. 'Je reageerde niet. Al mijn emoties kwamen samen en verwoorden zich in complete woede', schrijft Esther op haar Facebookpagina.

Luister hieronder het hele verhaal van Esther terug:

Het meisje bleek compleet van de wereld, waardoor de smeekbedes van Esther om van het spoor af te komen niet bij haar binnenkwamen. Toen de Edese in een laatste poging schreeuwde dat ze zwanger was en twee kinderen in haar auto had zitten, keek het meisje haar aan.

Verwarring en angst in haar ogen

Hoewel Esther complete verwarring en angst in haar ogen zag, stapte ze toch van het spoor af. De jonge vrouw schreeuwde onder meer dat ze naar de hel ging, maar uiteindelijk werd ze rustig en vertelde dat niemand haar kon helpen. 'Ik zei dat ik echt snapte dat het nu zo voelde voor jou, maar dit echt niet zo was. Je moest me geloven', blikt de Edese terug op Facebook.

Het meisje stond daarna op en liep weg. Ze wilde met rust worden gelaten. Esther ging daarna terug naar haar auto en belde de politie. Die heeft nog naar het meisje gezocht, maar haar niet aangetroffen.

Meisje maakt het goed

Esther heeft inmiddels vernomen dat het naar omstandigheden goed gaat met het meisje. Aan Omroep Gelderland laat ze weten dat ze dankbaar is dat ze haar heeft mogen redden. 'Ik ben blij dat ze naar mij geluisterd heeft. Ik wens haar echt alle gezondheid, liefde en geluk toe voor de toekomst. Ik hoop dat ze de kracht heeft om te strijden tegen haar ziekte en dat ze snel weer positief in het leven mag staan met hoop, liefde en vertrouwen.'

Wil je ook een kaarsje branden voor iemand?

