Tutuarima noemt nederlaag onverdiend en klote

"Ik denk dat we het alleen in het begin lastig hadden. Daarna waren we de bovenliggende partij en hadden we de trekker moeten overhalen. Dan is het die voetbalwet, dan ligt-ie aan de andere kant erin. Hij raakt de bal verkeerd, maar willen we uit een reflex reageren, maar stuitert de bal precies goed voor zijn voeten. Toch hebben we een goede balans in het team, ook met wat andere jongens. Dat was vorige week ook al. Voetballend is het goed. We hadden de kans om van de laatste plaats af te komen."

De linksback weet dat het volgende week tegen NAC dan maar moet gebeuren. "Dan moeten we winnen en dat kan ook thuis tegen toch weer een concurrent. We staan goed en voetballen makkelijker, vinden makkelijk de vrije man. We moeten niet die koppies laten zakken. Maar als je verliest is heel zuur, zeker als het onverdiend is. Dat is klote."