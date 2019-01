Henk de Jong: we gaan van die laatste plek af

En dus baalde trainer Henk de Jong flink. "Ja, dit mag je niet verliezen. Het eerste kwartier hadden we het even lastig, maar daarna nemen we het over. Excelsior heeft me geroutineerde jongens een goed voetballende ploeg. De tweede helft hadden we het helemaal onder controle, we hadden er goed druk op en dan ligt-ie er ineens in. Bruins heeft geluk dat hij die bal half raakt en dan kan hij hem zomaar binnen schieten. Daarna hebben we alles geprobeerd. Zonde en totaal onnodig."

"We laten ons niet in de war brengen, want het is stabiel. Mooi doorgaan en vrijdagavond weer volle bak. We speelden hier gewoon thuis, onze supporters maken zoveel lawaai. Met hun steun gaan we van de laatste plek af."