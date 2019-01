Groenteman vocht met gewapende overvaller: 'Ze gingen het hele magazijn door'

Iedere ochtend zetten medewerkers de lege fusten buiten zodat er in het magazijn plaats is voor de nieuwe levering. 'Daar was de groenteman mee bezig', zegt Smits. 'De overvaller kwam naar binnen en toen begon de worsteling.'

De supermarkteigenaar was er niet bij maar heeft de knokpartij op camerabeelden terug kunnen zien. 'Ze rolden niet over de grond, maar het was echt trekken, duwen, schoppen en slaan. Ze gingen het hele magazijn door.'

'Hij riep dat hij zou schieten'

De overvaller had een pistool bij zich en riep volgens Smits dat hij zou schieten. 'Onze groenteman dacht dat het nep was, maar dat is eigenlijk een gekke constatering want hoe vaak zie je nou een pistool van dichtbij?' Of het daadwerkelijk om een nepwapen ging, is (nog) niet bekend.

Foto: Marco van Deick / Persbureau Heitink

Tijdens de worsteling opende de 51-jarige medewerker de roldeur naar de winkel. Op dat moment ging de overvaller ervandoor. 'Misschien dat hij schrok van al het licht uit de winkel', speculeert de supermarkteigenaar. Ondertussen had de aanwezige bedrijfsleider de politie gebeld, maar de overvaller was al verdwenen voordat agenten ter plaatse kwamen.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de supermarkt wordt overvallen. Tien jaar geleden was het ook raak. 'Toen is er ook geschoten dus dat was nog een stuk heftiger', blikt Smits terug. De medewerkers krijgen dan ook regelmatig cursussen over hoe te handelen in dit soort situaties.

'Daar leer je dat je de overvaller eigenlijk ten dienste moet zijn. Dat deed onze groenteman dus niet, hij reageerde puur instinctief. Gelukkig is het goed afgelopen', zegt de supermarkteigenaar opgelucht. De volgende cursus staat gepland voor over twee weken. 'Dus dat komt goed uit maar statistisch gezien duurt het dus nog wel weer even voor we dit weer meemaken.'

Foto: Marco van Deick / Persbureau Heitink

Met de groenteman gaat het goed, zegt Smits. 'We hebben hem naar huis gestuurd. Hij zei het niet, maar ik denk dat hij anders zo weer aan het werk was gegaan.' De medewerker is door de huisartsenpost nog wel behandeld aan een kleine hoofdwond.

Dader nog niet gevonden

De politie is nog altijd op zoek naar de dader. De man is ongeveer 1.80 meter lang en droeg een zwarte bivakmuts, een grijze jas, een zwarte trainingsbroek met witte strepen, zwarte gympen en geel/zwarte handschoenen. Tips zijn welkom op 0900-8844.

