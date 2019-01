Bezoekersaantal Arnhemse Uitnacht verdubbeld

De tweede Arnhemse Uitnacht begon vrijdagavond in de Stadhuishal. Wethouder Hans de Vroome reikte de Cultuurprijs Arnhem uit aan beeldend kunstenaar Louise te Poele. Zij ontving een cheque van 5.000 euro. Vanwege een stroomstoring en regen verviel de openingsact van Symphony of Fire op de Markt.



Intussen was het programma in de cultuurhuizen en in de stad in volle gang. Ondanks het koude winterweer trok de Arnhemse Uitnacht veel bezoekers: de eerste telling komt uit op 9.000 man. Dat is bijna twee keer zoveel als bij de eerste editie in 2018.

200 deelnemers

Tijdens de tweede Arnhemse Uitnacht brachten meer dan 200 culturele instellingen, organisaties, liefhebbers, makers en artiesten kunst en cultuur in de cultuurhuizen en in de stad. Op onverwachte plekken in horecazaken en bij winkeliers waren creatieve workshops te volgen.



Bij de eerste editie telde de organisatie nog 80 deelnemers, nu ruim 200. Waar het bij Toneelgroep Oostpool in 2018 druk was in eigen huis, was dat nu ook het geval met een grotere capaciteit in het Stadstheater Arnhem.



Rozet werd ook nu weer druk bezocht: op alle verdiepingen waren meerdere optredens, lezingen en acts te bezoeken voor jong en oud. Het culturele programma in Focus Filmtheater was uitverkocht en Luxor Live was overvol. Nieuw waren de workshops bij ondernemers en het Uitmenu in de horeca. Beeldende Kunst Arnhem en Museum Arnhem verwelkomden bezoekers in de stad en in de Walburgiskerk.



De volgende editie van de Arnhemse Uitnacht staat gepland op vrijdag 24 januari 2020.

RTV Arnhem was er bij in de Rozet.