Berg de slee maar op: winterweer keert voorlopig niet terug

Liefhebbers van sneeuw en ijs zijn de afgelopen week op hun wenken bediend. Op veel plekken in Gelderland kon worden geschaatst en ook de slee kon weer uit de schuur. Maar door de dooi is dat nu verleden tijd en het echte winterweer keert voorlopig ook niet terug.

Doordat vannacht hele zachte lucht de provincie binnensijpelde, was de sneeuw in no-time gesmolten. 'Dan kan het heel snel gaan en dan is het ook echt meteen gedaan met het winterweer', benadrukt weervrouw Britta van Gendt Van MeteoGroup. 'Je krijgt nu bijna een lenteachtig gevoel, want het is heel zacht.'

8 graden

Volgens de weervrouw komen we in de loop van de middag op de meeste plekken uit op zo'n 8 graden. 'Dan zit je ineens weer boven normaal voor de tijd van het jaar. Dus een groot verschil ten opzichte van gisteren.'

Bastiaan Boog sprak op Radio Gelderland met Britta van Gendt:

Na het weekend gaan de temperaturen langzaam weer wat dalen. 'In de nacht naar dinsdag kunnen we 's nachts weer wat lichte vorst verwachten in de provincie. Maar dinsdag overdag kom je dan weer boven nul uit. En dat zie je steeds de komende dagen', weet Van Gendt. 'Het echte winterweer van de afgelopen week zien we voorlopig niet terug.'