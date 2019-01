Geen vogelkenner maar wel meedoen aan de Tuinvogeltelling? Dat kan met deze tips!

BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink kreeg in de achtertuin van Lars Soerink van Vogelbescherming Nederland een lesje tuinvogeltelling voor dummies.

Tekst gaat verder onder de video.

Kaas

'Je moet je goed voorbereiden op de telling', vertelt Lars. Hij heeft verschillende culinaire gerechten op het menu staan om tuinvogels mee te lokken. Naast de broodkruimels en kleine stukjes kaas, legt hij vetbollen neer. 'In de vetbollen die je in grote emmers kunt kopen zit industrieel afval, ronduit slecht voor vogels', benadrukt de vogelkenner.

Een oude brandnetelkaas of komijnenkaas gaan er volgens Lars ook altijd goed in. 'Maar of vogels nu echt het verschil proeven, durf ik niet te zeggen.'

Vogels tellen

Als de gerechten geteld zijn, is het wachten op de vogels. Het tellen begint niet direct, want uiteindelijk mag er maar een half uur geteld worden. Het is wel handig om een verrekijker en een boek om eventuele onbekende vogels op te zoeken, klaar te leggen.

Lars telt in de ochtend: 'Het maakt qua organisatie eigenlijk niet uit wanneer je telt op de dag. Maar eigenlijk kan je het beste tellen in de ochtend tussen 10.00 en 11.00 uur. De vogels zijn dan op zoek naar voedsel. In de late middag of avond hebben ze vaak hun buikje al vol.'