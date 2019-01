NEC-trainer De Gier: we hunkeren naar drie punten

NEC-trainer Jack de Gier verbaasde zich over zijn eigen ploeg, die na een goede eerste helft in Oss weer enorm terugviel.

"Ja, inderdaad. Ik zit wel eens met verbazing te kijken. Je hebt de eerste helft alles onder controle. Je dwingt misschien te weinig kansen af. Oss krijgt alleen kansen op het moment dat wij zelf slordig zijn. Na de 1-0 is dat in één keer weg en die 1-0 is natuurlijk ook slecht verdedigd. Als je slordig bent en je dekt niet door en je wordt angstig, dan worden de ruimtes te groot en dan is Oss hartstikke gevaarlijk en kunnen ze de wedstrijd op slot gooien."

"Je wisselt altijd om de ploeg te helpen en dat werkte. We speelden met drie man achterin en dan creëer je wat en was er meer frisheid. Je komt goed op 1-1 en eigenlijk kun je het dan nog afmaken. Dat wil iedereen, want we hunkeren zo naar drie punten."

NEC gaat zich deze week nog versterken, mogelijk met doelman Mattijs Branderhorst. "Er staan een aantal keepers op de lijst en daar zal er één van komen. We zijn nog op zoek naar een middenvelder. Versterking in wat ik de hot zone noem."