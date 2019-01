Veelbesproken hond Luna duikt plotseling op

Voor het eerst sinds een jaar is er weer een teken van leven van de Tibetaanse Mastiff Luna. Het dier hield in 2016, 2017 en 2018 de gemoederen bezig in Nunspeet, nadat ze daar een hondje doodbeet en een buurtbewoonster aanviel. Luna is nu opgedoken in het Overijsselse Raalte.

Een inwoner van Raalte heeft in vertrouwen een brief naar de gemeente gestuurd, waarna de gemeente contact zocht met Nunspeet. Vanuit Nunspeet is vervolgens tekst en uitleg gegeven over Luna's achtergrond.

Aangetekende brief

De burgemeester van Raalte vroeg daarop de politie te onderzoeken of Luna zich daadwerkelijk in het dorp bevindt. Agenten troffen het dier vrijdag aan, waarna de burgemeester een aangetekende brief naar de baasjes heeft gestuurd.

Daarin staat dat hij van plan is om de hond een aanlijngebod en muilkorfplicht op te leggen, aldus RTV Oost. Luna's eigenaren hebben vanaf nu veertien dagen de tijd hun bezwaren tegen dat verzoek op tafel te leggen.

Voorgeschiedenis

Luna heeft een lange voorgeschiedenis in Nunspeet. Nadat ze in 2016 een hondje doodbeet en een buurtbewoonster beet, mocht ze na inbeslagname terug naar haar baasjes. Dat was tegen het zere been van de buurt. Omwonenden zamelden 133 handtekeningen in en maakten bezwaar tegen de terugkeer van de Mastiff in hun omgeving. Toch mocht Luna terug naar huis.

Het kwam uiteindelijk tot een rechtszaak, waarin bepaald werd dat de hond onder specifieke voorwaarden terug mocht keren bij haar eigenaren. Het dier moest standaard aangelijnd en gemuilkorfd worden en een speciale training volgen. Daarnaast werden de eigenaren verplicht gesteld hun huis en tuin af te schermen, zodat Luna niet kon ontsnappen.

Verborgen

Omdat de baasjes zich niet aan die regels hielden, ging de rechter over tot inbeslagname van de hond. Dat lukte echter niet, omdat de eigenaren het dier verborgen hielden. Sindsdien was de hond spoorloos. Een jaar geleden kreeg de zaak weer aandacht, toen de rechter besloot dat (de nog steeds spoorloze) Luna niet herplaatst mocht worden en dus definitief niet terug zou keren in de buurt in Nunspeet.

In september werd één van Luna's baasjes veroordeeld tot twee boetes van 450 euro.

