Rust, ruimte en ‘de mensen hebben hier tijd voor elkaar’

‘Niet dat ze onaardig zijn in het westen’, zegt Nicky Hoenderboom (40). ‘Maar hier is meer rust en nemen mensen meer tijd voor elkaar.’ Afgelopen zomer verhuisde ze met haar gezin naar de Achterhoek. ‘De mentaliteit is hier anders.'

Na jaren in Haarlem, Heemstede, Amsterdam en Vleuten te hebben gewoond, kochten Hoenderboom en haar vriend een monumentale boerderij in Ruurlo.

Groot en massaal

Daar moet nog wel het een en ander aan gebeuren, maar ze wonen er wel al met hun twee kinderen. En tot nog toe hebben ze er geen spijt van. ‘Eigenlijk gingen we vooral omdat het daar steeds drukker werd. Alles is daar groot en massaal. In Leidsche Rijn was geen enkele school met minder dan duizend kinderen.’

Suzanne van Hulten (29) verhuisde vijf jaar geleden met haar man naar Groenlo. Daarvoor woonde zij jaren in Maastricht en Den Haag. Ze vindt het ‘heel prettig’ in de Achterhoek. ‘Lekker rustig.’

Foto: Nicky Hoenderboom

Idylle verstoord

Hoenderboom en Van Hulten zijn niet de enigen die het westen inruilden voor het oosten. Volgens Achterhoekse makelaars zijn mensen uit de Randstad op zoek naar rust en ruimte. Ze zien het aan de woonwensen: een vrijstaande woning buiten de bebouwde kom, landelijk gelegen, met vrij uitzicht en aan een rustige weg.

‘Mensen zoeken de idylle van een boerderijtje buitenaf met stukje grond’, zegt makelaar Jan Willem Klein Wolterink. De makelaars maken nog weleens mee dat deze idylle in de praktijk verstoord wordt. ‘Soms moet het ineens muisstil zijn en dat kan natuurlijk niet’, zegt een andere makelaar.

Tuin bijhouden

Zo’n grote vrijstaande woning met een lap grond lijkt mooi. Maar, zo waarschuwt makelaar Bennie Hummelink, het brengt ook veel werk met zich mee: ‘Mensen uit het westen hebben vaak geen notie hoeveel werk het is een grote tuin bij te houden.’

Hoenderboom kan zich voorstellen dat mensen zich daar op verkijken. ‘Wij waren ons daar wel van bewust. Een grote tuin is veel werk. Daar moet je wel rekening mee houden.’

Foto: Nicky Hoenderboom

Missen ze dan niets aan de voorzieningen die een grote stad biedt? Van Hulten: ‘Je kunt niet makkelijk de kroeg induiken, maar op een gegeven moment heb je ook de leeftijd dat je dat niet meer doet.’ Hoenderboom: ‘Eigenlijk mis ik maar heel weinig. Winkels zijn hier ook wel in de buurt; Arnhem en Zutphen zijn dichtbij. Het enige wat ik wel een beetje mis is het gemak waarmee je grotere musea binnenstapt, zoals het Nemo.’

Voor geen goud terug

Als Hoenderboom meerdere dagen in de Randstad moet zijn voor haar werk, dan slaapt ze weleens in een hotel. Zo kan ze de rest van de tijd genieten van de rust en ruimte. Zonder files en wachtlijsten. ‘Als je Arnhem voorbij bent, heb je helemaal geen files meer.’

Ook Van Hulten mist de grote stad niet. ‘De drukte in de stad is leuk. Maar na een dag ben ik ook wel weer blij om naar huis te gaan.’ Ze hoeft niet lang na te denken over de vraag of ze ooit nog terug wil naar de Randstad. ‘Nee, voor geen goud!’

